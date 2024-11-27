Депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге окончательно одобрили новый состав Еврокомиссии. Исполнительный орган ЕС во второй раз возглавит Урсула фон дер Ляйен.

За утверждение нового состава Еврокомиссии высказались 370 из 720 депутатов. Еще 282 парламентария проголосовали против, 36 воздержались.

Как отмечает Politico, таким образом обновленный исполнительный орган ЕС заручился поддержкой 54% участвовавших в заседании депутатов — это наименьший показатель за всю историю. В 2019 году за первый состав Еврокомиссии, возглавляемый фон дер Ляйен, проголосовали 65% парламентариев.

Часть депутатов от социал-демократов и зеленых, высказавшихся за переназначение немецкого политика на ее пост в июне, сегодня не поддержали ее команду. Они были недовольны тем, что Италию и Венгрию в новом составе Еврокомиссии будут представлять соратники ультраправых премьер-министров Джорджи Мелони и Виктора Орбана. Некоторые правые депутаты, напротив, благодаря такому выбору еврокомиссаров проголосовали за, хотя не поддержали переназначение фон дер Ляйен летом.

"Найти способы работать друг с другом и преодолеть раздробленность. Это то, к чему я и все 26 женщин и мужчин со мной будем стремиться каждый день. Мы готовы немедленно приступить к работе", — заявила фон дер Ляйен после голосования.

Полномочия новых еврокомиссаров начнутся 1 декабря. Латвию в новом составе ЕК продолжит представлять бывший премьер-министр Валдис Домбровскис, он получил пост еврокомиссара по экономике, продуктивности и внедрению новых технологий.

Также в Еврокомиссии будут работать бывшие главы правительств других стран Балтии. Кая Каллас из Эстонии станет Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Андрюс Кубилюс из Литвы — первым в истории еврокомиссаром по обороне и космосу.

Утверждению нового состава Еврокомиссии предшествовали индивидуальные слушания всех претендентов на посты еврокомиссаров в Европарламенте. Politico пишет, что профильные комитеты и лидеры парламентских фракций не отклонили ни одну кандидатуру впервые с 1999 года.

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