Сегодня профильные комитеты Европарламента проводят слушания претендентов на должности вице-президентов в новом созыве Еврокомиссии. Встреча депутатов с бывшим премьер-министром Эстонии Каей Каллас, номинированной на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, уже завершилась.

Своими приоритетами в случае назначения Каллас назвала укрепление позиций Евросоюза в мире, обеспечение геополитической и экономической безопасности ЕС, увеличение инвестиций в оборону и интенсификацию сотрудничества с международными партнерами.

По мнению политика, европейским странам следует поддерживать Украину в отражении российской военной агрессии "столько, сколько потребуется". Бывшая глава эстонского правительства считает, что будущее вступление Украины и других стран в ЕС — это "геостратегическая инвестиция", отвечающая интересам Евросоюза.

Также Каллас выступила за укрепление внешних границ ЕС и их защиту от нелегальной миграции. Тем не менее, реформы должны предотвращать гибель беженцев и быть направлены на устранение коренных проблем, а не борьбу с их следствием, подчеркнула политик.

Россия, Иран, Северная Корея и (более скрытно) Китай, заявила Каллас, стремятся изменить основанный на международном праве мировой порядок, и ЕС должен отреагировать на эту угрозу вместе с союзниками и единомышленниками. В отношениях с КНР странам Евросоюза следует учитывать сложившуюся зависимость в нескольких ключевых секторах экономики и постепенно снижать риски за счет диверсификации.

Отвечая на вопрос о взаимодействии с будущей администрацией США после избрания на президентских выборах Дональда Трампа, политик выразила уверенность, что трансатлантическое партнерство останется "сильнейшим союзом". Изоляционизм "никогда не приводил ни к чему хорошему для Америки", отметила Каллас.

Хотя она поделилась мнением, что оборонная сфера в ЕС годами была недофинансирована, политик подчеркнула, что Евросоюзу не нужны полноценные военные полномочия и создание своеобразной альтернативы НАТО.

Описывая свою позицию по палестино-израильскому конфликту, Каллас подтвердила приверженность скорейшему прекращению огня и реализации концепции двух государств.

Как пишет Politico, представители профильных комитетов и всех фракций Европарламента, присутствовавшие на слушаниях, вынесут решение по кандидатуре Каллас сегодня вечером, когда завершатся аналогичные встречи с пятью другими претендентами на посты вице-президентов Еврокомиссии.

В случае положительной рекомендации окончательную оценку даст спикер Европарламента и лидеры парламентских фракций не позднее 21 ноября. Утверждение нового состава Еврокомиссии состоится на пленарном заседании в конце месяца.

На прошлой неделе депутаты провели слушания 22 претендентов на должности еврокомиссаров. Парламентарии одобрили кандидатуры 21 из них, в том числе бывшего премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса ("Новое единство") на пост еврокомиссара по экономике, продуктивности и внедрению новых технологий и бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса на пост еврокомиссара по обороне и космосу.

По предварительным данным, пока что депутаты не рекомендовали только венгерского номинанта Оливера Вархели, претендующего на должность еврокомиссара по вопросам здравоохранения. Парламентарии не смогли принять решение по итогам слушаний и направили Вархели дополнительные вопросы.

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