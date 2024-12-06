Необходимо разделять Кремль и россиян, а также индивидуально оценивать творчество каждого российского деятеля культуры, заявил в интервью агентству ELTA новый литовский министр культуры Шарунас Бирутис.

"Мы прекрасно понимаем, что русский народ — это не Кремль. Так или иначе, на протяжении тысячелетий они были нашими соседями и, вероятно, останутся ими в будущем. Множество людей русской национальности проживают в Литве. Это абсолютно естественно. Они являются гражданами Литвы и, скорее всего, лояльны Литве как своей родине. Поэтому сразу ставить негативное клеймо на их национальность и культуру, я считаю, абсолютно неправильно, неадекватно, и политикам не следует так поступать", — заявил Бирутис.

Он добавил, что каждый артист, приезжающий на гастроли в Литву во время полномасштабного российского вторжения в Украину, должен оцениваться индивидуально. "Нужно различать тех, кто поддерживает режим и абсолютно ему лоялен, и тех, кто покинул пределы России и сопротивляется — они тоже являются представителями русской культуры. Нельзя всех равнять под одну гребенку", — пояснил свою позицию министр.

Как напоминает LRT, в январе 2023 года уходящий министр культуры Симонас Кайрис предложил ввести в Литве своеобразный "ментальный карантин" и временно отказаться от русского искусства. По мнению чиновника, таким образом общество могло бы выразить солидарность с Украиной, отражающей российскую военную агрессию.

В декабре прошлого года комитет Сейма Литвы по культуре предложил правительству создать комиссию для оценки российских артистов, которые хотят выступить в Литве. Кабинет министров не поддержал эту инициативу.

Некоторым российским артистам въезд в Литву запрещен. Среди них — певцы Филипп Киркоров и Наташа Королева. При этом после начала полномасштабной войны Вильнюс принял артистов, которых преследует российское государство (например, объявленных "иноагентами" рэпера Noize MC и певицу Монеточку).

Новое правительство Литвы будет приведено к присяге 12 декабря. Бирутис займет пост министра культуры во второй раз, ранее он работал на этой должности в 2012-2016 годах.

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