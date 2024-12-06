Власти Нидерландов предложат ЕС отменить безвизовый режим с Грузией из-за подавления акций протеста против заморозки евроинтеграции. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел королевства Каспар Вельдкамп.

"Насилие против протестующих и журналистов, а также аресты политиков в Грузии неприемлемы. Вот почему Нидерланды будут призывать ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией", — заявил чиновник.

Вельдкамп также приветствовал решение стран Балтии ввести персональные санкции против основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и руководства МВД страны.

"Ради поддержки грузинского народа мы также должны изучить использование механизмов в рамках ОБСЕ. Я подниму этот вопрос сегодня на саммите в Валетте", — добавил Вельдкамп.

С конца прошлой недели в Тбилиси и других грузинских городах проходят акции протеста против решения правительства отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют водометы и слезоточивый газ. В последние дни несколько оппозиционных политиков были задержаны, у них прошли обыски.

В октябре в Грузии состоялись парламентские выборы. По официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта", набравшая 54% голосов. Проевропейская оппозиция не признает эти результаты, ссылаясь на фальсификации, и бойкотирует работу нового созыва парламента. К оппонентам "Грузинской мечты" присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

По данным FT, весной некоторые страны Евросоюза уже предлагали отменить безвизовый режим с Грузией после того, как правительство в Тбилиси анонсировало принятие закона об "иноагентах".

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