Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на территории Беларуси российские системы вооружений в связи с "обеспокоенностью по поводу ситуации на западных границах страны и в Украине". Об этом сообщают российские государственные СМИ.

Со своей просьбой Лукашенко обратился во время церемонии подписания документов по итогам заседания высшего государственного совета Союзного государства, в которое входят Россия и Беларусь.

"Недавно Россия успешно провела пуск "Орешника". Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, а теперь соперников. Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего, "Орешник" были размещены на территории Беларуси", — цитирует Лукашенко агентство "Интерфакс".

Путин в ответ допустил размещение в Беларуси системы "Орешник" во второй половине 2025 года, когда российские власти надеются наладить ее серийный выпуск. По словам президента РФ, комплексы будут поступать на вооружение армий двух стран параллельно.

21 ноября Путин объявил, что российская армия в ходе удара по Днепру применила экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности "Орешник". Российский лидер назвал это ответом на использование западных дальнобойных ракет со стороны ВСУ. По словам Путина, при массированном применении "Орешника" мощь удара "будет сопоставима с применением ядерного оружия".

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