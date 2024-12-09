В НАТО, ЕС и ООН призвали к мирной передаче власти с соблюдением международных норм и защите мирного населения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого президента Сирии Башара Асада, и его падение показало, что они были "ненадежными партнерами", передает агентство AFP в понедельник, 9 декабря.

"Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада, и они разделяют ответственность за преступления, совершенные против сирийского народа. Они также оказались ненадежными партнерами, бросив Асада, когда он перестал быть им полезен", - сказал Рютте.

Он назвал конец правления Асада "моментом радости, но также и неопределенности для народа Сирии и региона".

"Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством Сирии", - заявил глава Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО "будет внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев поведут себя во время этого перехода".

"Они должны поддерживать верховенство закона, защищать мирных жителей и уважать религиозные меньшинства", - подчеркнул Рютте.

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