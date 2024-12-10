В комнате для встреч с адвокатами в колонии, где отбывал наказание российский оппозиционер Алексей Навальный, были установлены скрытые камеры. Об этом сообщила вдова политика Юлия Навальная.

Примеры таких записей показаны в ролике, опубликованном сегодня на YouTube-канале Навального. Как пояснила его вдова, видеозаписи прислали соратникам политика после того, как они объявили о вознаграждении за информацию об обстоятельствах его гибели.

"Этих видео, которые я вам сейчас показываю, вообще не должно существовать. Встреча подзащитного с адвокатом — адвокатская тайна. По закону, никто не имеет права знать их содержание, не имеет права присутствовать, а уж тем более записывать. Но для Алексея Навального Путин придумал свои законы", — подчеркнула Навальная.

Одна из камер была вмонтирована в потолок над головой политика, чтобы фиксировать то, что он пишет на бумаге во время встреч со своими адвокатами. По словам Навальной, одну из таких камер ее муж обнаружил самостоятельно, о чем впоследствии рассказал жене.

Она напомнила, что политика снимали "каждую минуту, каждую секунду в тюрьме, иногда его специально будили ночью, чтобы заснять на видеорегистратор".

В октябре 2023 года в России были задержаны адвокаты Навального Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. По версии следствия, они, "используя свой статус", передавали письма политика из колонии его соратникам и таким образом "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества". Российские власти присвоили ФБК этот статус в 2021 году.

Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова в день задержания ее коллег была в отпуске за границей. Она не вернулась в Россию, где против нее также было возбуждено уголовное дело об участии в "экстремистском сообществе".

Навального вскоре после задержания его адвокатов перевели из колонии во Владимирской области в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Там он погиб 16 февраля. Соратники политика уверены, что Навальный был убит, а момент его смерти попал на видео. Они обещают вознаграждение в размере 10 млн рублей (93,7 тысяч евро) за достоверную информацию об обстоятельствах смерти оппозиционера.

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