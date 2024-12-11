Первоочередная задача - обеспечить людям в Сирии безопасное проживание, подчеркнул канцлер ФРГ на фоне разгоревшейся в Германии дискуссии о возвращении сирийских беженцев на родину.

"Теперь наша задача - позаботиться о том, чтобы не упустить шанс для создания там безопасной среды, для зарождения демократии и для обеспечения возможности людям разных религий нормально жить вместе", - сказал Шольц о ситуации в Сирии во вторник, 10 декабря, в эфире телеканала ARD.

"Возможно, если все пойдет хорошо, многие сами скажут, что теперь они хотят участвовать в восстановлении своей страны", - пояснил канцлер Германии, комментируя дискуссии о возвращении сирийских беженцев на родину после падения режима Башара Асада. Однако на данный момент ситуация в Сирии остается "очень и очень опасной", напомнил он.

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