Украина незадолго до свержения президента Сирии Башара Асада оказывала военную поддержку антиправительственным группировкам, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью украинских спецслужб за рубежом. Представители западных разведок, впрочем, оценили эту помощь как незначительную.

По словам собеседника WP, около четырех или пяти недель назад украинская разведка отправила в штаб-квартиру суннитской исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 дронов. В Киеве надеялись, что этот шаг поможет подорвать позиции России и ее сирийских союзников.

В свою очередь источники в западных разведках полагают, что помощь Украины сыграла весьма скромную роль в свержении режима Асада. Вместе с тем она "примечательна как часть более широких усилий Украины по нанесению скрытых ударов по действиям РФ на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России", пишет WP.

Вооруженные группировки во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на сирийские правительственные силы в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных населенных пунктов. 8 декабря повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что свергли режим Асада. Тот, как сообщалось, вместе с семьей вылетел в Россию.

Временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулани. По данным Reuters, после падения режима Асада в Дамаске открылись банки и магазины, при этом в городе заметно сократилось число вооруженных людей. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада, а власти европейских стран приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища от сирийцев и изучают вопрос о том, как быть с беженцами в дальнейшем.

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