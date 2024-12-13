Избрание главы государства проходит на фоне политического кризиса. Кандидат на выборах только один, а действующий президент Саломе Зурабишвили не собирается в отставку. Что будет в Грузии дальше?

В Грузии 14 декабря - выборы президента. Голосование пройдет на фоне политического кризиса, который начался с парламентских выборов в октябре и обострился после того, как власти объявили о приостановке процесса евроинтеграции Грузии. В стране уже около двух недель без перерыва идут массовые протесты.

Силовики отвечают жесткими разгонами и избиениями участников акций. Считается, что выборы президента парламентской республики могут ускорить развязку в противостояния между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией.

Президента будет выбирать не народ

Согласно поправкам к конституции Грузии, внесенным в 2010 году, страна стала парламентской республикой с ограниченными полномочиями президента. В 2017 году парламент, где большинство имела партия "Грузинская мечта", проголосовал за новые поправки к конституции, которые изменили процедуру избрания президента.

Выборы 2018 года стали последними, на которых президента выбирали путем всенародного голосования. Тогда главой государства и стала Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой поддержала правящая партия. Позднее отношения "Грузинской мечты" с президентом испортились.

Выборы 2024 года будут проводиться по новой системе. Президента впервые будет выбирать не народ, а коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В коллегию войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны. Так как у правящей партии большинство в парламенте и есть большое влияние в регионах, новая процедура не оставляет шансов на победу для оппозиционных кандидатов.

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