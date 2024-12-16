Власти Литвы и Эстонии действуют "по указаниям администрации иностранного государства" и против интересов своих жителей, а также до сих пор "не освободились от советского менталитета". Такое заявление опубликовало в соцсети X правительство Грузии.

Официальный Тбилиси таким образом отреагировал на недавнее решение Вильнюса и Таллина ввести санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нескольких других высокопоставленных чиновников. "Литва не намерена терпеть насилие и репрессии в отношении мирных демонстрантов, журналистов и оппозиции", — объяснял этот шаг министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В ответном заявлении грузинское правительство подчеркнуло, что "имеет право и возможность противопоставить антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии ответные меры", но не будет это делать "из уважения к литовцам и эстонцам". "Мы решили оставаться в режиме односторонней дружбы с обоими государствами, чтобы со своей стороны не подорвать традиционную дружбу между народами Грузии, Эстонии и Литвы", — говорится в публикации.

При этом Литва и Эстония в том же заявлении названы "государствами, суверенитет которых в настоящее время наиболее ограничен в ЕС, и чьи правительства действуют по указаниям администрации иностранного государства, а не в интересах собственного народа". Какое именно иностранное государство имеется в виду, правительство Грузии не уточнило, но выразило мнение, что такая внешняя политика балтийских стран "является главной причиной того, что правительства этих государств вынуждены действовать против собственного достоинства".

"К сожалению, несмотря на 33 года независимости, власти Литвы и Эстонии до сих пор не освободились от советского менталитета", — подытожило грузинское правительство. Оно также пожелало "дружественным эстонскому и литовскому народам более крепкого суверенитета и всего самого наилучшего" в новом году.

С конца ноября в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются акции протеста против решения правящей партии "Грузинская мечта" приостановить переговоры о вступлении в ЕС. В ходе демонстраций регулярно происходят столкновения между полицией и митингующими, несколько сотен человек были задержаны.

Ранее Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и руководства грузинского министерства внутренних дел. К ограничительным мерам также присоединилась Украина.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !