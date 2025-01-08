Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши планируют вскоре после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон, чтобы продемонстрировать "европейское единство" на фоне громких заявлений о планах новой американской администрации. Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника в европейском дипломатическом корпусе.

Собеседники издания отмечают, что планирование визита находится на ранней стадии, его дата пока что не определена. Двое из трех источников допускают, что в делегацию помимо Жана-Ноэля Барро, Анналены Бербок и Радослава Сикорского может войти глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Как напоминает Politico, лидеры ЕС после завершения президентских выборов в США выразили готовность работать с новой американской администрацией, однако в последнее время все больше опасаются шагов, которые анонсирует Трамп и его команда.

В частности, избранный президент США несколько раз заявлял о планах аннексировать Гренландию — автономную территорию Дании, которая, как и Соединенные Штаты, входит в НАТО. Накануне Трамп сообщил, что не исключает применение военных методов для достижения этой цели.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.

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