США и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали в Вашингтоне регламент о стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ закладывает основу для расширенного двустороннего сотрудничества в четырех ключевых областях.

Партнерство будет развиваться в областях экономики, безопасности и обороны, демократических преобразований, а также путем расширения контактов граждан двух государств, пояснил Блинкен на церемонии подписания. Особый акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве, включая предстоящие переговоры по "Соглашению 123", которое открывает возможности взаимодействия в сфере мирного атома.

В рамках укрепления безопасности Армении ее уже в феврале текущего года посетят американские специалисты в сферах таможенной и пограничной службы. Военное сотрудничество продолжится через совместные учения "Орлиный партнер". Кроме того, Ереван присоединится к международной антитеррористической коалиции, став ее 88-м участником.

Мирзоян в свою очередь назвал выход на уровень стратегического партнерства естественным развитием отношений, основанных на общих ценностях и интересах. Он особо подчеркнул значимость поддержки Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Армении. Блинкен выразил уверенность в том, что новый формат отношений между Вашингтоном и Ереваном будет способствовать стабильности всего Южного Кавказа.

Россия отреагировала на решение Еревана стать стратегическим партнером США довольно сдержанно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подписание такого соглашения является суверенным правом Еревана и что Москва не намерена указывать другим странам, с кем им следует выстраивать отношения. По словам Лаврова, ключевое значение имеет не название документа и не факт его подписания, а практические последствия такого партнерства.

Признавая, что отношения между Москвой и Ереваном переживают непростой период, Лавров подчеркнул важность продолжения диалога и заодно анонсировал визит Мирзояна в Москву.

Внешнеполитический разворот Армении наметился в конце 2022 года, когда Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не отреагировали на просьбы Еревана оказать ему военную помощь, после того как азербайджанские войска вторглись на территорию Армении и заняли доминирующие высоты в приграничных районах.

После этого Ереван начал постепенно дистанцироваться от традиционных союзников и в итоге приостановил свое практическое участие в работе ОДКБ. В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необратимости перемен, происходящих в отношениях с этим альянсом. Армения, формально сохраняя членство в ОДКБ, фактически прекратила любое участие в ее деятельности: она не вносит предложений, не участвует в разработке и обсуждении документов, а также не использует право вето.

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