Туск обвинил Россию в планировании терактов против "авиакомпаний по всему миру"

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в планировании "актов воздушного террора" против авиакомпаний из разных стран мира. Об этом сообщает Assocciated Press.

"Я не буду вдаваться в подробности, могу лишь подтвердить обоснованность опасений, что Россия планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний по всему миру", — заявил Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Варшаве.

В ноябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных разведках сообщила, что летом на нескольких транспортных самолетах, направлявшихся из Европы в США и Канаду, были предотвращены пожары, которые с высокой вероятностью могли бы привести к авиакатастрофе. Представители спецслужб на условиях анонимности рассказали изданию, что подозревают в причастности к диверсии Главное разведывательное управление РФ.

Источники WSJ утверждают, что в июне на складах в Великобритании и Германии загорелись электрические массажеры с воспламеняющейся смесью на основе магния. Они находились в посылках, которые должна была перевезти компания DHL. В обоих случаях возгорания произошли незадолго до погрузки посылок на борт.

Предположительно, устройства использовали, чтобы проверить, как их можно пронести на самолеты, направляющиеся в США и Канаду. Как минимум два таких массажера были отправлены из офиса DHL в Вильнюсе.

Москва отвергает обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию The Wall Street Journal "традиционной бездоказательной инсинуацией".

В начале этой недели газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что планы российской разведки по организации авиакатастроф на грузовых самолетах, направляющихся в Америку, в прошлом году раскрыла американская разведка. Она передала собранные сведения Белому дому, и администрация президента США предупредила Кремль о необходимости прекратить операцию.

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