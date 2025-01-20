Суд в Москве заочно арестовал директора Нарвского музея за "фейки" о российской армии

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову по обвинению в распространении "фейков" о российских военных группой лиц по политическим мотивам. Об этом пишет "Медиазона".

По данным издания, заседание прошло в середине января, в базе розыска российского МВД Сморжевских-Смирнова находится с лета прошлого года. В чем состоит суть предъявленных ей обвинений и кто еще входит в "группу лиц", не известно.

Последние два года на стене Нарвского замка, где находится музей, к 9 мая вывешивали баннер с надписью "Путин — военный преступник". Это стали делать после того, как власти расположенного через реку российского Ивангорода установили обращенную к Нарве сцену с экраном, на котором транслировали концерт ко Дню Победы.

В феврале прошлого года "Медиазона" выяснила, что российские власти объявили в розыск Каю Каллас, занимавшую тогда пост премьер-министра Эстонии. Журналисты связали это решение с поручением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить действия эстонских властей по демонтажу части советских памятников. Вместе с Каллас в розыск был объявлен глава Государственной канцелярии Таймар Петеркоп.

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