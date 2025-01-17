Трех адвокатов Навального приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии

Трех адвокатов политика Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Также им запретили в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью.

Приговор вынес Петушинский районный суд во Владимирской области, в котором много раз безуспешно судился с колонией при помощи своих адвокатов сам Навальный. Процесс проходил в закрытом режиме.

Дело адвокатов

Адвокатов судили за то, что они, "используя свой статус", якобы помогли "осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества" Навальному, который до своей гибели в колонии в Заполярье в феврале 2024 года отбывал срок по делу о создании экстремистского сообщества.

По версии обвинения, защитники регулярно передавали сообщения от заключенного его соратникам.

Вину из троих адвокатов признал только Игорь Сергунин, писала "Медиазона". Прокурор запросил для него пять с половиной лет колонии общего режима, тогда как Кобзеву и Липцеру — пять лет и 11 месяцев и пять лет и 10 месяцев колонии соответственно. Обвинитель просил запретить подсудимым оказывать юридические услуги в течение пяти лет, рассказал Би-би-си адвокат Андрей Гривцов, защищающий Кобзева.

Защита адвокатов Навального настаивала, что состава преступления нет — подсудимые оказывали Навальному "юридическую помощь, а не занимались никакой политической деятельностью".

Доказательства против них сопряжены с незаконным вторжением в адвокатскую тайну, а потому недопустимы, считает Гривцов: "Свидания адвоката с доверителем в условиях колонии в принципе нельзя прослушивать — это прямой законодательный запрет".

По закону об адвокатуре такие встречи должны проходить в условиях, обеспечивающих конфиденциальность. По правилам внутреннего распорядка колоний, утвержденным Минюстом России, свидания осужденных с адвокатами "предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания".

Суд уже начал рассматривать дело, когда вдова оппозиционера Юлия Навальная показала в ролике, опубликованном в YouTube, фрагменты видеозаписей встреч политика с адвокатами в колонии. Съемка велась скрытой камерой в нарушение адвокатской тайны, подчеркнула Навальная.

Защита перед началом процесса отмечала и другие серьезные процессуальные нарушения. "Следствие должно было установить, где именно и с какой целью адвокаты якобы вступили в экстремистское сообщество, но эти обстоятельства остались "неустановленными"", — говорил Би-би-си Гривцов. Это, по его словам, не позволяет определить подсудность дела конкретному суду.

В конце августа Кобзев и Липцер пытались добиться в Верховном суде, чтобы их судили в Москве, а не во Владимирской области. Они также доказывали, что это дело вообще не подсудно Петушинскому суду, который находится около ИК-2 в Покрове, куда Навальный был отправлен отбывать свой первый срок сразу после возвращения в Россию в 2021 году.

Кроме того, как указывали подсудимые, суд во Владимирской области, в котором они защищали Навального в его спорах с колонией (ИК-2 в Покрове), не сможет сохранить объективность и беспристрастность в этом деле.

Гривцов рассказывал Би-би-си, что перенос дела в Москву по закону был возможен, поскольку все обвиняемые, защитники и большинство свидетелей проживают в столице. Из-за перевода во Владимирскую область Кобзев и Липцер лишились возможности регулярно встречаться с близкими и адвокатами и получать передачи.

Сергунин такое ходатайство не подавал — еще в мае следователь сообщил, что адвокат признал вину. Он вдовец и один воспитывает несовершеннолетнюю дочь, и это могло стать рычагом давления на него, считает его коллега Иван Павлов.

Петушинский суд начал рассматривать уголовное дело против адвокатов Навального в середине сентября. На первом же заседании судья закрыла процесс по ходатайству обвинения.

"Экстремистское" дело

Экстремистским сообществом власти России объявили соратников Навального. "Экстремистское" дело в отношении самого политика появилось летом 2023 года. Его обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Процесс по "экстремистскому" делу был засекречен. В начале августа 2023 года Навальный по совокупности нового и неотбытых сроков заключения был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Его перевели в колонию особого режима "Полярный волк" за полярным кругом в поселке Харп на Ямале, где 16 февраля он погиб. Соратники Навального считают, что он был убит.

Уже в начале октября 2023 года правоохранительные органы пришли с обысками к адвокатам политика — Кобзеву, Сергунину и Липцеру. Обыски тогда прошли и в московской адвокатской коллегии "Далет", в ней состоят Сергунин и Липцер. После этого все трое были задержаны и арестованы.

В эту же коллегию входит и адвокат Ольга Михайлова — она вместе с Кобзевым много лет защищала Навального. В начале января 2024 года Михайлова сообщила, что ей предъявили заочное обвинение по делу об участии в "экстремистском сообществе". Незадолго до ареста коллег она уехала в отпуск за пределы России.

"После арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно", — писала Михайлова, подчеркивая, что надеется быть "более полезной на свободе, а не в колонии". Еще один адвокат, защищавший осужденного политика, Александр Федулов уехал из России после ареста коллег.

В октябре 2024 года Михайлова, Кобзев и Липцер стали лауреатами международной премии "Верховенство права". "Эта премия — напоминание нам всем, что роль адвоката в обществе неизменно важна, особенно в условиях, когда система правосудия в России подвергается давлению, а принцип верховенства права не соблюдается", — заявила на вручении премии Михайлова.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !