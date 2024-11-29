2-й Западный окружной военный суд назначил 3 года лишения свободы московскому муниципальному депутату Алексею Горинову по делу об оправдании терроризма. Это обвинение политику предъявили, когда он уже отбывал в колонии срок по делу о "военных фейках".

Горинов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает из зала суда корреспондент "Медиазоны".

Прокурор запрашивал для Горинова 3,5 года колонии и требовал, чтобы с учетом уже имеющегося срока он отбыл еще пять лет после вступления в силу нового приговора.

Летом 2022 года Горинова приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении "фейков" о российской армии из-за антивоенного выступления на заседании депутатов Красносельского района Москвы. Позднее этот срок был сокращен на один месяц.

Политик стал первым в России человеком, приговоренным к реальному сроку по статье о "военных фейках", которая появилась в Уголовном кодексе РФ вскоре после полномасштабного вторжения в Украину.

Осенью прошлого года стало известно, что против Горинова возбудили еще одно дело — об оправдании терроризма. Суд начал рассматривать его 27 ноября.

Согласно обвинительному заключению, политик, находясь в тюремной больнице, в разговоре с соседями по палате допустил высказывания, в которых оправдывались взрыв на Крымском мосту, а также действия полка "Азов" (объявлен в России террористической организацией) и спецподразделения ГУР Украины "Кракен".

Горинов вину не признал. В суде он заявил, что к терроризму никакого отношения не имеет, а в своем последнем слове выступил с антивоенной речью и попросил прощения у украинцев.

Что вменяли Горинову

Как рассказал политик в суде, в конце 2022 года, его перевели в палату к рецидивистам, а потом принесли туда телевизор — после этого заключенные начали смотреть военные передачи и интересоваться его мнением. По словам политика, он во время просмотра телевизора занимался ответами на письма, но "отпускал отдельные реплики".

Адвокат Алена Савельева сообщила, что ее подзащитному вменяют две фразы: "Ну взорвали — и что? Война идет" об атаке на Крымский мост и ответ на слова другого заключенного о полке "Азов" — "Какая это нечисть? Это Вооруженные силы", писала "Медиазона".

Адвокат подчеркивала, что показания свидетелей получены незаконно в рамках провокации и просила о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Согласно позиции защиты, заключенные знали, что их разговоры будут записываться, и были тщательно проинструктированы силовиками.

Трое соседей Горинова по палате выступили в суде в качестве свидетелей обвинения. Все они заявили, что Горинов якобы оправдывал взрыв на Крымском мосту и "поддерживал больше Украину, чем нашу Россию". Однако никто из свидетелей не вспомнил, говорил ли Горинов об "Азове" или "Кракене", хотя так утверждается в их показаниях, полученных ранее на допросах.

В обвинительном заключении, зачитанном прокурором, также было сказано, что Горинов является сторонником националистической идеологии, негативно относится к жителям аннексированного Крыма, оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также поддерживает насильственное возвращение Крыма в состав Украины.

"Все это, как и указанный умысел, не доказано в ходе следствия и даже не доказывалось. Я считаю, что это воображение молодого следователя, я ему это говорил. Он сказал, что без таких формулировок нельзя меня привлечь по данной статье", — комментировал это Горинов (цитата по "Медиазоне").

На втором заседании суда выступила свидетель защиты, эксперт-лингвист Елена Новожилова. Она заявила, что показания свидетелей не просто схожи, а представляют собой один и тот же текст. Кроме того, она подтвердила аргумент защиты о том, что другие заключенные провоцировали Горинова на политические разговоры.

"Моя вина состоит в том, что я допустил эту войну"

Горинов, выступая с последним словом, в очередной раз начал говорить о необходимости прекращения войны в Украине, чем разозлил судью. Тот несколько раз прервал депутата, а затем объявил перерыв и вышел из зала, чтобы подсудимый "еще раз обдумал свое последнее слово".

"Моя вина состоит в том, что я, как гражданин своей страны, допустил эту войну, не смог ее остановить. И прошу отметить это в приговоре. Но я хотел бы, чтобы мою вину и ответственность разделили со мной также и организаторы, участники, сторонники войны, а также преследователи тех, кто выступает за мир", — уже без судьи продолжил читать свое последнее слово Горинов.

"Продолжаю жить с надеждой, что так когда-нибудь и будет. А пока прошу жителей Украины и моих сограждан, пострадавших от войны, простить меня", — заявил бывший муниципальный депутат.

В конце своей речи он процитировал письмо Льва Толстого сыну: "Для меня безумие, преступность войны так ясны, что кроме этого безумия и преступности, ничего не могу в ней видеть".

"Я тоже присоединяюсь и подписываюсь под этими словами нашего великого соотечественника. Присоединяйтесь и вы!", — призвал Горинов.

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