Фицо созвал Совбез Словакии из-за угрозы госпереворота

Премьер Словакии опасается свержения по сценарию "цветных революций". Три словацкие оппозиционные партии повторно инициировали в парламенте голосование о недоверии правительству.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 22 января, назначил экстренное заседание Совета безопасности 23 января в связи угрозой госпереворота в стране. По его словам, спецслужбы предупредили об угрозе государственного переворота с участием "иностранных экспертов" по аналогии с "цветными революциями" в Украине и в Грузии.

"Существуют планы свержения законных словацких властей путем уличных протестов и захвата административных зданий", - уточнил Фицо.

"Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане в Украине, эта группа финансируется из разных источников", - сообщил словацкий премьер на пресс-конференции.

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