Эстония предлагает ввести налог за проход судов по Балтийскому морю

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью агентству Reuters, что судоходные компании могли бы платить за проход по Балтийскому морю — за счет этого можно было бы покрыть расходы на защиту подводных кабелей.

По словам Певкура, в целях защиты кабелей, помимо патрулирования Балтийского моря кораблями и самолетами НАТО, страны рассматривают и другие меры, включая установку датчиков для обнаружения якорей, волочащихся по морскому дну, и возведение защитных сооружений вокруг кабелей.

Но на все это нужны средства. И независимо от того, кто в итоге будет платить — страны или обслуживающие кабели операторы, — в конечном итоге расходы могут лечь на плечи потребителей за счет повышения налогов или стоимости коммунальных услуг

Другой вариант, по словам Певкура, — это введение налога для судов, проходящих по Балтийскому морю.

"Допустим, когда вы едете в аэропорт, то платите сбор за посадку, сбор аэропорта, и все это заложено в стоимость билета, — сказал Певкур. — Так что в какой-то момент мы можем увидеть, что судоходные компании, проходящие через Датские проливы, будут за это платить, потому что это, по сути, будет страховым взносом на случай повреждения кабелей".

Певкур добавил, что в настоящее время обсуждаются различные варианты, и страны должны найти общее решение. По словам министра обороны, ряд инцидентов в Балтийском море указывает на скоординированные действия команд судов, принадлежащих российскому "теневому флоту".

"Когда мы видим, что все эти корабли являются частью "теневого флота" России, хотя и ходят под разными флагами... тогда, конечно, нам приходится делать выводы", — сказал он. Москва со своей стороны обвиняет западные страны в "бездоказательных" утверждениях о своей причастности к инцидентам.

По данным Комитета по устойчивости подводных кабелей, в мире ежегодно повреждается около 150 подводных кабелей. Телекоммуникационные кабели, линии электропередач и газопроводы в мелководном Балтийском море считаются особенно уязвимыми из-за интенсивного движения в акватории: по некоторым оценкам, ежедневно ее пересекают до 4000 судов.

"Балтийский часовой"

17 января в Таллинне бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря в рамках операции "Балтийский часовой". Это корабли королевского флота Нидерландов Tromp (возглавляет эскадру) и Luymes. У фрегата и команды Tromp большой опыт в патрулировании морских пространств, а также есть и боевой опыт, полученный в боях с сомалийскими пиратами. Здесь же они будут заниматься охраной эстонских подводных коммуникаций.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !