Для "худших из худших". Трамп распорядился отправлять нелегальных мигрантов в Гуантанамо

Дональд Трамп распорядился подготовить военно-морскую базу США в Гуантанамо на Кубе для размещения нелегальных мигрантов. Как следует из заявлений президента США, на базе для этого есть 30 тысяч мест. Решение было принято на фоне подписания закона Лейкен Райли и стало новым шагом в реализации иммиграционной политики Трампа.

Как следует из меморандума, опубликованного на сайте Белого дома, Дональд Трамп поручил министрам обороны и внутренней безопасности принять меры для подготовки миграционного центра на американской базе в заливе Гуантанамо для размещения десятков тысяч мигрантов. Президент попросил предоставить места для содержания "высоко-приоритетных иностранцев, которые нелегально находятся на территории США".

"Большинство людей даже не знают об этом. У нас есть 30 000 мест в Гуантанамо для содержания под стражей самых жестоких преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу. Это немедленно удвоит наши возможности", — в тот же день заявил Трамп.

Согласно документу, расширение необходимо для того, чтобы "остановить вторжение на границу, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет".

Гуантанамо для мигрантов

Американская база в кубинском заливе Гуантанамо в первую очередь известна как военная тюрьма для содержания людей, захваченных в рамках борьбы с терроризмом. Находиться в тюрьме они могут бессрочно и без предъявления уголовных обвинений.

Правозащитники не раз заявляли о пытках в Гуантанамо, а тюрьму пытались закрыть еще во время правления президента Барака Обамы. По данным американской прессы, сейчас там осталось всего 15 заключенных.

Как напоминает корреспондент Би-би-си по Центральной Америке Уилл Грант, отдельно от военной тюрьмы на этой базе существует миграционный центр. До сих пор в этом центре содержались в основном люди, перехваченные при попытке нелегально попасть в США по морю.

Решение Трампа о подготовке в Гуантанамо коек для десятков тысяч мигрантов прокомментировал "царь границы" (Border Czar) Том Хоман (он является главным куратором охраны границы и борьбы с нелегальной иммиграцией). По его словам, для исполнения решения существующий миграционный центр расширят. Объект, расположенный на Кубе, будет курироваться миграционным центром, управляемым из Майами.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что база может быть зарезервирована для содержания под стражей тех, кого она назвала "худшими из худших".

При этом, как отмечает CNN, сейчас база должна быть далека от возможности разместить десятки тысяч человек. Кроме того, США придется отправить в залив большое количество военного персонала, чтобы обеспечивать работу центра.

Правительство Кубы немедленно осудило этот план. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что эта идея "демонстрирует неуважение к человеческим условиям и международному праву".

Закон Лейкен Райли

Трамп заявил, что намеревается переоборудовать тюрьму в Гуантанамо, на фоне подписания закона имени Лейкен Райли. Инициатива была названа в честь студентки, которая была убита нелегальным мигрантом из Венесуэлы Хосе Ибаррой в феврале 2024 года в штате Джорджия. Ибарра запрашивал убежище в США и мог находится на свободе до рассмотрения его прошения о получении убежища в иммиграционном суде. Ранее его задерживали за другие преступления.

За убийство Райли суд приговорил Ибрарру к пожизненному заключению.

Закон Лейкен Райли предписывает задерживать незаконно находящихся в США иностранцев, если правоохранители подозревают их в совершении кражи или насильственных преступлений, даже если им формально не предъявлены обвинения. Кроме того, он позволяет генеральным прокурорам штатов подавать в суд на федеральное правительство, если они считают, что их штат понес ущерб из-за несоблюдения федеральных иммиграционных законов.

Документ стал первым законопроектом, который подписал Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока. Конгресс поддержал инициативу неделей ранее, приняв его преимущественно голосами республиканцев.

Как отмечает Associated Press, многие демократы выступали против инициативы, утверждая, что принятие закона Лейкена Райли приведет к массовым арестам за незначительные правонарушения такие, как магазинные кражи.

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