Нетаньяху приостановил обмен в рамках сделки с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "до дальнейшего уведомления" приостановил запланированное освобождение палестинских заключенных в рамках их обмена на израильских заложников в соответствии с условиями сделки с палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС. Об этом в четверг, 30 января, сообщили агентства AP и AFP.

Представители ХАМАС ранее в этот день отпустили восемь израильских заложников. При этом некоторых из них предварительно заставили пройти через шумную многотысячную толпу под конвоем боевиков в масках, что вызвало протест со стороны Израиля. Нетаньяху заявил о "шокирующих сценах", которые стали "еще одним доказательством невообразимой жестокости" боевиков. Посол Германии в Иерусалиме Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) осудил "отвратительные" акты насилия.

Власти Израиля должны были освободить 110 палестинских заключенных, включая около 30 отбывавших пожизненное за смертоносные атаки на израильтян.

Министр обороны Исраэль Кац уточнил, что заключенные будут отпущены только после того, как ХАМАС гарантирует дальнейшее безопасное освобождение израильских заложников.

Освобождение восьми израильских заложников

Между тем, по данным агентства AFP, восемь заложников, в том числе трое израильтян и пятеро подданных Таиланда, направлены в больницы Израиля после более чем 15 месяцев пребывания в плену у террористов ХАМАС в секторе Газа. Двое - Гади Мозес и Арбель Йехуд, - под данным агентства AFP, имеют связи с Германией.

Предполагалось, что 1 февраля ХАМАС освободит еще трех израильских заложников.

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января. В рамках двух обменов ХАМАС отпустил семь заложников, Израиль освободил 290 палестинских заключенных.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.

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