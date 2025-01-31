ХАМАС отпустил восемь заложников, Израиль освободил 110 палестинцев, но не сразу — пришлось вмешаться посредникам

Палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту в Газе трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которых должны были освободить в четверг по условиям соглашения о прекращении огня с Израилем. По данным израильской стороны, они уже на территории Израиля.

Израиль при этом заявил, что освобождение заложников в Хан-Юнисе сопровождалось хаосом и неразберихой, поэтому власти страны на несколько часов задержали встречное освобождение 110 палестинских заключенных. Они также потребовали гарантий, что последующие обмены будут происходить более упорядоченно.

Ближе к вечеру ХАМАС сообщил, что два автобуса с палестинскими заключенными выехали из тюрьмы "Офер" на оккупированном Западном Берегу и прибыли в город Бейтунию в нескольких километрах к западу к западу от Рамаллы.

При освобождении израильских и тайских заложников (пять человек) утром в четверг вооруженные люди провели их через толпу, прежде чем отвести их в безопасное место.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сцены в Хан-Юнисе "шокирующими" и приказал отложить освобождение палестинцев, которое также было запланировано на четверг, до тех пор пока не будет гарантирован безопасный вывод заложников в дальнейшем.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель выложила в соцсети X (бывший твиттер) кадры, на которых видно, как одну из заложниц, Арбель Йехуд ведут через плотную толпу люди в масках. Она при этом написала: "Всем апологетам ХАМАС на Западе, которые поддерживают этих монстров с 7 октября, — взгляните на ненависть, террор и дикость. Вот почему власть ХАМАС в Газе должна быть уничтожена навсегда".

ХАМАС призвал посредников вмешаться в ситуацию с задержкой. К вечеру офис Нетаньяху заявил, что посредники взяли на себя обязательство гарантировать израильским заложникам безопасность на дальнейших стадиях освобождения. Следующий обмен должен состояться в выходные.

Как происходило освобождение

Военнослужащую Агм Бергер посадили в машину Красного Креста после короткой церемонии с участием боевиков ХАМАС в лагере беженцев "Джабалия". Она провела в плену 482 дня.

Чуть позже освободили 29-летнюю Арбель Йехуд и 80-летнего Гади Мозеса.

"Согласно информации, полученной от Красного Креста, семь заложников, включая двух израильтян и пять иностранных граждан, были переданы им и направляются к силам ЦАХАЛ и службы безопасности в секторе Газа", — заявили израильские военные.

В обмен на это из израильских тюрем освобождены 110 заключенных палестинцев.

32 из них были приговорены к пожизненному заключению, а 48 отбывали длительные сроки. В списке 30 людей моложе 18 лет, самые юные — двое 15-летних подростков. Из освобожденных заключенных 21 человек должен быть депортирован за границу.

По израильским данным, в четверг освобождены:

Абель Йехуд, 29-летняя жительница кибуца Нир-Оз. Ее партнер и его брат до сих пор находятся в плену, а родного брата Арбель нашли мертвым в июне. Ее должны были освободить в прошлую субботу, но этого не произошло, и Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня.

Агам Бергер, 20-летняя военнослужащая из женского подразделения ЦАХАЛ, захваченная вместе с четырьмя другими. Их освободили в прошлую субботу.

Гади Мозес, 80-летний мужчина, похищенный из кибуца Нир-Оз, где он работал сельскохозяйственным экспертом. Его напарница, Эфрат Кац, была убита во время нападения 7 октября.

В рамках отдельной сделки, заключенной между Израилем и ХАМАС, в четверг освободили пять заложников-граждан Таиланда. Ранее ни Израиль, ни ХАМАС не называли имена освобожденных, но теперь их удалось подтвердить:

Баннават Ситхо: из провинции Нан на севере Таиланда, ему было 27 лет, когда его взяли в заложники. У него двое детей, причем младшему на момент захвата был всего один месяц.

Сатьян Суваннакхам, с северо-востока Таиланда. Он был похищен из кибуца Нир-Оз на юге Израиля.

Сурасак Ламна: из таиландской провинции Удон Тхани. Его мать пыталась найти его после нападения и узнала о том, что он попал в плен, только когда освобожденный заложник сообщил ей об этом.

Понгсак Танна: в 2023 году ему было 35 лет, до захвата работал в Израиле почти семь лет. Брат Понгсака работал на севере Израиля и не пострадал.

Ватчара Сриуан, также родом с северо-востока Таиланда, у него восьмилетняя дочь Нуди. В феврале 2024 года в распоряжении Би-би-си оказалось видео, на котором Нуди молится о том, чтобы ХАМАС поскорее освободил ее отца.

Таиланд утверждает, что в Газе удерживаются шесть его граждан. Про Наттапонга Пинту, по-видимому, остающегося в заложниках, почти ничего не известно.

По данным министерства иностранных дел Таиланда, во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года был похищен 31 тайский гражданин, большинство из которых были освобождены уже к концу года.

В Израиле проживает около 30 тысяч граждан Таиланда, большинство из которых работают в сельскохозяйственном секторе, где они получают значительно более высокую зарплату в качестве сельскохозяйственных рабочих, чем на родине. А на минувшей неделе Министерство труда Таиланда заявило, что это число увеличится на 13 тысяч.

К четвергу ХАМАС освободил семь заложников, а в обмен на них — 290 заключенных.

Как сообщает Al Jazeera, до нынешнего раунда освобождения заключенных в израильских тюрьмах находились 10 400 палестинцев, в том числе более 3300 — в административном заключении без предъявления обвинений и суда. Данные о палестинских заключенных не включают палестинцев, задержанных израильскими войсками во время войны в секторе Газа.

Согласно совместному заявлению палестинских и израильских правозащитных групп, палестинские жители Газы, взятые в плен израильскими войсками, содержатся отдельно от других палестинских заключенных, в том числе в "специальных лагерях содержания под стражей, находящихся под управлением армии, в основном расположенных в пустыне Накаб на юге Израиля".

В настоящее время соглашение о прекращении огня находится на первом этапе, в ходе которого должны быть освобождены 33 заложника. Затем стороны должны приступить к обсуждению долгосрочного прекращения войны.

Несмотря на то, что стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения, перемирие пока сохраняется.

Четвертый обмен запланирован на выходные, но в среду ХАМАС обвинил Израиль в том, что он ставит под угрозу сделку, задерживая поставки помощи. Два высокопоставленных представителя ХАМАС заявили, что Израиль задерживает поставки ключевых предметов — топлива, палаток, тяжелой техники и другого оборудования.

"По соглашению, эти материалы должны были поступить в течение первой недели после прекращения огня, — сказал один из них. — Мы предупреждаем, что продолжающиеся задержки и неспособность решить эти вопросы повлияют на естественный ход выполнения соглашения, включая обмен пленными".

Представитель COGAT, израильского органа министерства обороны, контролирующего гражданские дела на палестинских территориях, назвал заявление "абсолютно фальшивой новостью".

Параллельно сотни тысяч палестинцев продолжают возвращаться в свои дома — или то, что от них осталось, — на севере Газы.

После открытия контрольно-пропускных пунктов в выходные более полумиллиона палестинцев перебрались на север Газы.

По данным израильской стороны, с воскресенья по среду "3000 грузовиков въехали в Газу", при том, что за первую неделю их общее число, по соглашению, должно составить 4200.

По данным агентства AFP, в египетский порт Эль-Ариш прибыло турецкое судно с 871 тонной гуманитарной помощи, 300 электрогенераторами, 20 переносными туалетами, 10 460 палатками и 14 350 одеялами.

Однако работники гуманитарных организаций говорят, что все еще не могут удовлетворить потребности населения анклава.

Израиль в свою очередь намеревается в четверг ввести запрет на деятельность агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Израиле. Офисы и сотрудники БАПОР в Израиле играют важную роль в обеспечении здравоохранения и образования для палестинцев, в том числе живущих в Газе.

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