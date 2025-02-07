В переходном правительстве Сирии заявили, что готовы сохранить военные базы РФ, если "извлекут из этого выгоду"

Министр обороны сирийского переходного правительства Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post заявил, что новые власти ближневосточной страны готовы сохранить на ее территории российские военные базы, если Сирия "извлечет из этого выгоду".

Абу Касра также выразил мнение, что отношение Кремля к силам, пришедшим к власти в Сирии, "заметно улучшилось" после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года. "В политике нет постоянных врагов", — подчеркнул министр. Как напоминает WP, ранее он входил в группировку, с которой воевали российские войска.

Издание отмечает, что Москва может дать новым властям Сирии "то, что оно ужасно хочет" — Асада, который бежал в Россию и получил там политическое убежище. Абу Касра подтвердил, что на переговорах с РФ новые сирийские власти обсуждали привлечение экс-президента к ответственности, но вопрос его выдачи в Дамаск не комментировал.

"Когда Башар Асад решил уехать в Россию, он думал, что нам не удастся договориться [с властями РФ]. Возможно, отношения с [Россией] будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали в первую очередь интересам Сирии, а потом уже их интересам", — заявил министр.

Абу Касра добавил, что новые сирийские власти также ведут переговоры о статусе американских и турецких военных баз на территории страны.

Делегация МИД РФ во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым провела переговоры с переходным правительством Сирии 28 января. Сообщалось, что Дамаск призвал Москву учесть "ошибки прошлого", выплатить компенсации и помочь в восстановлении страны.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !