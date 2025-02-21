Еврокомиссия представила план защиты подводных кабелей

Еврокомиссия разработала план защиты подводных кабелей. В последнее время участились случаи их повреждения в Балтийском море, пишет Euronews.

Еврокомиссия призвала к разработке более крепких подводных кабелей. В пятницу в Брюсселе изложили план по защите критически важной инфраструктуры после многочисленных актов саботажа в Балтийском море.

О последнем таком случае было объявлено сегодня. Как сообщает Yle, у берегов шведского острова Готланд был поврежден телекоммуникационный кабель C-Lion 1 финской компании Cinia, соединяющий Финляндию и Германию. Когда именно был поврежден кабель неизвестно, власти узнали об этом 20 февраля.

План Евросоюза по защите кабелей состоит из четырех частей: предотвращение, обнаружение, реагирование и сдерживание. ЕС должен быть готов к худшему, заявила зампред Еврокомиссии по цифровым технологиям Хенна Вирккунен из Хельсинки.

Исполнительный орган ЕС призвал к разработке и финансированию новых, более крепких кабелей, которые бы лучше противостояли атакам, а также к расширению сотрудничества на европейском и международном уровнях для выявления подозрительной деятельности, раннего обнаружения инцидентов и обеспечения быстрого ремонта.

Submarine cables carry 99% of inter-continental internet traffic.



We are taking action to strengthen their security.



The communication adopted today will help all EU countries, chiefly in the Baltic Sea Region, in preventing, detecting, addressing, and deterring threats ↓ — European Commission (@EU_Commission) February 21, 2025

Подводные кабели имеют огромное значение: коммуникационные — обеспечивают доступ в интернет, а электрические — создают общую сеть электроэнергии.

Случайные разрывы этих кабелей — обычное явление, но с начала полномасштабного вторжения России в Украину наблюдатели отмечают, что число таких инцидентов увеличилось. Многие обвиняют в них Москву.

"Эти инциденты способны нарушить работу жизненно важных служб нашего общества и несут в себе угрозу безопасности", — сказала Хенна Вирккунен.

Она также поддержала идею создания совместного механизма наблюдения за кабелями, который вскоре будет опробован в Балтийском море.

В декабре прошлого года Служба внешних связей ЕС объявила о мерах против так называемого "теневого флота" российских нефтяных танкеров, который позволяет Москве обходить санкции на экспорт российской нефти. Считается, что эти танкеры могут повреждать кабели.

К концу 2025 года Еврокомиссия с главой евродипломатии представят карту подводных кабелей и более подробный план их защиты.

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