"По мне стреляли два российских танка". История украинского солдата

Украинский солдат Максим Лалджи (39) прибыл в Латвию на реабилитацию в декабре на костылях и тогда едва мог двигаться. Теперь он ходит без посторонней помощи и говорит прямо: "Кто не был в пехоте, тот не видел войны". Участвовал в боях на Донбасском фронте семь месяцев, пока не был ранен в результате атаки российских танков, и после этого пришлось сменить сферу деятельности – Максим попал в отряд пилотов дронов, но полученные травмы постоянно давали о себе знать.