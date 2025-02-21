Трамп заявил, что присутствие Зеленского на переговорах было необязательным

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не было необходимости принимать участие в переговорах о прекращении конфликта с Россией, продолжая свои атаки на украинского лидера, пишет Bloomberg.

Трамп сказал Fox News Radio, что Зеленский участвовал во встречах в течение трех лет с момента вторжения России в феврале 2022 года и до сих пор не смог положить конец конфликту.

"Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно, если честно, — сказал Трамп. — Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу [в Эр-Рияде] — это не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры".

Комментарий Трампа, по мнению Bloomberg, означает, что президент США будет продолжать придерживаться своего подхода к прямым переговорам с Россией. На прошлой неделе он говорил с Владимиром Путиным по телефону, а высокопоставленные американские чиновники в понедельник встречались с российскими коллегами в Саудовской Аравии. Украинцев в Эр-Рияде не было.

"Каждый раз, когда я говорю: "О, это не вина России", на меня всегда обрушиваются фейковые новости [СМИ]. Но я говорю вам, [Джо] Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи… На них напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее. Но Россию можно было бы так легко отговорить от этого", — добавил Трамп.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !