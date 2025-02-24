Зеленский: шагом к миру станет освобождение украинских пленных, Киев готов к обмену "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия должна подать "реальные" сигналы о желании завершить войну, одним из таких шагов может стать освобождение всех украинских пленных. Об этом он заявил на Международном саммите поддержки Украины, который проходит в Киеве.
По словам Зеленского, Украина готова к обмену "всех на всех".
"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет. И нужны ситуации, которые говорят о завершении войны. Реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014 года. Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех, и это справедливый вариант", — заявил Зеленский (цитата по "Украинской правде").
Президент Украины добавил, что переговоры о прекращении войны должны проходить с участием его страны и Европы, так как война ведется против Украины, а Европа и "европейский образ жизни", по мнению Зеленского, — "стратегическая мишень" России".
Последний раз Украина и России обменивались пленными 5 февраля. Каждая из сторон освободила по 150 человек. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ