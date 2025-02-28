ВИДЕО. Михаил Подоляк: главные разногласия между Трампом и Зеленским разрешены

Сегодня Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить сделку по редкоземельным металлам. Будут ли получены гарантии безопасности Украины, на которых настаивал Киев? Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопросы Delfi.

Подоляк убежден, что несмотря на все переговоры, Россия не готова к тому, чтобы свернуть военные действия: "Они четко говорят - будем воевать". Они хотят получить даже те территории, которые им не удалось за три года отвоевать. При этом Россия готова забыть основу своей идеологии - антиамериканизм. Готова отдать свои полезные ископаемые, чтобы получить лояльность Трампа.

Подоляк считает, что деятельность Трампа будет дорого стоить всему миру - это приведет к полному слому международного права и разрушению глобальной экономики. При этом Европа, по его мнению, станосится "более субъектной"- она жестче стоит на своем мнении.

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