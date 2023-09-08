Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало новый видеоконтент для вербовки россиян. Ролик "Почему я пошел на контакт с ЦРУ: ради себя" призван убедить россиян сотрудничать с американской спецслужбой, сообщает Korrespondent.net.

"В этом видео показан вымышленный россиянин, который принял трудное, но важное для себя решение негласно пойти на контакт с ЦРУ", - рассказали в спецслужбе.

Гражданам России рекомендуют использовать для контактов браузер Tor, созданный для обеспечения анонимности в интернете.

ЦРУ намеревается получать разнообразную информацию из РФ и для этого ищет надежных людей, которые знают и могут сообщать важную информацию. Американская спецслужба подыскивает в первую очередь российских кадровых офицеров, разведчиков, дипломатов, а также ученых.

"Нашей профессиональной обязанностью является защита всех, кто сотрудничает с нами во всем мире", - подчеркнули в ЦРУ.

Следует отметить, что это не первое видео подобного рода, ранее в ЦРУ выпустили видео "Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решение".

Представители ЦРУ считают, что вторжение России в Украину создало историческую возможность для того, "чтобы россияне приходили к нам и передавали информацию, которая нужна США". В ведомстве отметили, что ищут россиян, недовольных войной в Украине.

В Кремле заявили, что спецслужбы РФ мониторят попытки американских коллег вербовать россиян.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram