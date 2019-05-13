Министерство обороны России утром в четверг, после серии взрывов в районе Евпатории в Крыму, объявило, что над Крымом были сбиты 11 беспилотников-камикадзе.

В течение последних полутора часов жители Евпатории и окрестностей сообщали в соцсетях о звуках пролета дронов, взрывах и зареве и публиковали видео со столбом дыма от как минимум одного мощного взрыва.

Украинское издание Суспiльне сообщает, ссылаясь на местных жителей, что этот взрыв произошел у населенного пункта Уютное возле западной окраины Евпатории на территории воинской части — предположительно подразделения радиолокационного полка.

Телеграм-каналы публикуют видео и фото большого столба дыма от взрыва в районе Евпатории в захваченном Россией Крыму. Столб дыма подсвечен заревом, вероятно, от пожара.

Украинский телеграм-канал "Крымский ветер", получающий сообщения от пользователей из Крыма, пишет, что этот, самый мощный из взрывов, которые слышали местные жители, прогремел в 5:40 по местному времени.

Подписчики канала пишут, что взрыв произошел где-то к западу от Евпатории.

Крымский телеграм-канал "ЧП Севастополь" сообщает о четырех больших взрывах. Идет ли речь о тех же взрывах, о которых уже писали местныхе жители, или же это новые взрывы, и налет на район Евпатории продолжается, пока не ясно.

Сообщения о пролете дронов, взрывах и зареве в районе Евпатории начали появляться в соцсетях около 5:40 по местному времени.

В районе Евпатории в захваченном Россией Крыму расположены несколько военных частей. Недалеко от нее находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар.

Сообщают также о перекрытии движения по Крымскому мосту. Он расположен в 250 км от Евпатории, у другого края Крымского полуострова.

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