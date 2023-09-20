Несмотря на все обилие выступавших во вторник с трибуны Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке, главное внимание было приковано к речи президента Украины Владимира Зеленского, сообщает из штаб-квартиры ООН корреспондент Би-би-си Эмма Оуэн, и это вполне понятно.

"Цель нынешней войны против Украины — превратить нашу страну, наш народ, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против мирового порядка, основанного на правилах", — заявил, обращаясь к собравшимся, Зеленский.

"Россия толкает мир к последней войне, Украина же делает все, чтобы после окончания российской агрессии никто в мире не посмел бы напасть ни на один народ […] Военные преступления должны быть наказаны, депортированные должны вернуться домой, оккупанты должны вернуться на свою землю", — предупредил президент Украины.

Вот краткое изложение того, что сказал Зеленский, выступая с трибуны ООН:

Вторжение России в Украину представляет собой серьезную угрозу для всего мира, Россия не должна иметь права владеть ядерным оружием.

Президент Путин использует в качестве оружия все: от продуктов питания до энергетики и ядерной энергетики. Оккупация Москвой крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции превратила ее в "грязную бомбу".

Российские силы виновны в массовых похищениях детей из Украины, которых в России учили ненавидеть свою родную страну.

Дискуссии о дальнейших действиях должны быть открытыми, а судьба бывшего союзника Путина и лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подчеркивает опасности заключения сделок с Россией.

Байден: Россия полагает, что мир устанет

Президент США Джо Байден, выступая до Зеленского, заявил, что понимает, какую ответственность должна взять на себя в этот критический момент Америка, и призвал всех членов этой организации выступить против "ничем не прикрытой" агрессии России.

Второй год подряд встречи в ООН омрачены тенью войны, развязанной Россией без какой-либо провокации, напомнил он.

"Россия полагает, что мир устанет и позволит ей и дальше зверствовать в Украине без каких-либо последствий, — заявил Байден. — Но я спрашиваю вас: если мы откажемся он основных принципов хартии ООН, чтобы умиротворить агрессора, будет ли каждый из членов этой организации уверен в том, что ему будет обеспечена защита? Если мы позволим расчленить Украину, можно ли будет говорить о гарантиях независимости любой из стран?"

Конечно же нет, убежден президент США.

"Вот почему Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами во всем мире будут стоять плечом к плечу с храбрым населением Украины, которое защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и свою свободу", — подчеркнул Джо Байден.

Учитывая, что в зале сидел президент Украины Зеленский, Джо Байден в своей речи уделил на удивление мало времени разговорам об Украине, сообщает редактор Би-би-си в странах Северной Америки Сара Смит. Он также говорил, в частности, о проблеме климата и искусственном интеллекте. Но то, что он сказал про Украину, было прямо и твердо.

Украинская часть его послания в основном заключалось в том, что США будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку, поскольку фундаментальные принципы суверенитета, территориальной целостности и прав человека должны быть защищены. Украинская делегация, внимательно слушая, аплодировала.

Президент Байден пообещал, что США будут продолжать защищать свободу. При этом он должен убедить американскую общественность и своих все более скептически настроенных оппонентов-республиканцев, что Вашингон не напрасно тратит миллиарды долларов на поддержку Украины.

"Безумные мечты о доминировании"

Выступление Байдена поддержал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступивший до Зеленского и назвавший войну в Украине непрекращающейся чередой ужасов.

По его словам, развязанная Россией война рушит жизни, грубо нарушает права человека, разъединяет семьи, травмирует детей и разбивает надежды и мечты.

Генсек ООН предупредил также, что весь мир нуждается как в украинском продовольствии, так и в российских сельхозпродуктах и удобрениях, от которых зависит стабильность рынков и продовольственная безопасность.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Генассамблее, сравнил вторжение России на Украину со вторжением в Польшу в 1939 году нацистской Германии и Советского Союза.

По его словам, тогда и сейчас были безумные мечты о доминировании над другими, но те дни прошли и никогда не вернутся.

Позже согласие с мнением президента Байдена выразил в интервью Би-би-си и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по словам которого жизненно важно, чтобы международное сообщество продолжало осуждать российскую агрессию и оказывать поддержку Украине.

"Отвага украинского народа впечатлила весь мир, — подчеркнул руководитель НАТО. — Если бы мы не вступились за Украину, то ни одна страна в мире не была бы в безопасности".

Никто не знает, как долго продлится эта война, признал он, но при поддержке НАТО и международного сообщества Украина смогла дать России отпор.

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