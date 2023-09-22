Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в Вашингтон. Последней в повестке дня была встреча с президентом Джо Байденом в Белом доме. Это — шестая личная встреча двух президентов и третий визит Зеленского в Белый дом.

По окончании встречи Байден подчеркнул долгосрочную приверженность Америки безопасности и независимости Украины.

"Ведь речь идет именно об этом. О будущем, о будущем свободы. Америка никогда не сможет от этого отказаться. Именно поэтому пятьсот семьдесят пять дней спустя мы стоим рядом с Украиной и продолжим стоять рядом с вами, господин президент", — сказал Байден, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Байден также утвердил очередной пакет военной помощи Украине. Как сообщил Пентагон, его стоимость составит 325 млн долларов. Это остатки бюджета на нынешний финансовый год, который кончается 30 сентября.

В пакет не вошли ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые уже давно просит Киев. Но в нем будут многие другие боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные DPICM, а также многие средства противовоздушной обороны: ракеты воздух-воздух AIM-9M, крупнокалиберные пулеметы для борьбы с дронами и полевые зенитно-ракетные комплексы Avenger.

Байден также рассказал, что переговоры фокусировались на поставках средств ПВО в течение зимы, когда, как ожидается, Россия предпримет новую кампанию, направленную на разрушение украинской энергетической инфраструктуры.

Также, как напомнил Байден, со следующей недели Украина получит первые американские танки Abrams. Решение об их поставке (общим числом 31 единица) было принято еще в январе, но подготовка техники, экипажей и обслуживающего персонала потребовала длительного времени.

"Важно напомнить общественности, почему Украина так важна, — отметил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер. — Если России удастся уничтожить Украину как нацию, она на этом не остановится. Я также не сомневаюсь, что за реакцией США и международного сообщества [на войну в Украине] пристально следят такие страны как Китай. Так что определенно можно говорить и о сдерживающем эффекте".

Сложный разговор с республиканцами

Ранее в четверг президент Зеленский встретился с представителями Пентагона и членами Сената и Палаты представителей, которой еще предстоит одобрить выделение нового пакета помощи Украине на сумму в 24 млрд долларов.

Встречи с сенаторами и конгрессменами были не столь однозначно дружескими, поскольку не все представители Республиканской партии, которая имеет незначительное большинство в Палате представителей, считают, что США должны и дальше помогать Украине в ее войне с Россией. Спикер нижней палаты американского парламента, республиканец Кевин Маккарти отказался прямо ответить журналистам, когда именно вопрос о помощи Киеву будет вынесен на рассмотрение конгрессменов.

Как отмечает CNN со ссылкой на свои источники, Маккарти также избегал появления вместе с Зеленским перед прессой и не пустил фотографов в зал, где проходила его встреча с украинским президентом.

Однако он сообщил, что говорил с Зеленским о том, как Украина использует американскую помощь и получил ответы на несколько вопросов. В целом, по словам Маккарти, встреча была "хорошей" и "продуктивной".

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер рассказал журналистам, что во время встречи с ним Зеленский предупредил об опасности задержек с выделением финансирования.

"Было одно предложение, которое суммирует ситуацию. Цитирую его дословно — Зеленский сказал: „Если мы не получим помощь, то проиграем в войне". Это его цитата", — заявил Шумер.

Сам Зеленский отметил, что обсудил с сенаторами и конгрессменами очень много вопросов: "Мы говорили обо всем, о поддержке, о поле боя, о наших планах. Я не могу рассказать журналистам все детали, но думаю, что у нас был очень сильный диалог".

Ранее Белый дом заявил, что решение Конгресса о выделении нового пакета помощи Киеву "критически важно", чтобы обеспечить успех украинского контрнаступления.

После встреч со спикером Маккарти, лидером большинства Стивом Скейлизом и лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом, президент Украины написал в соцсети Х, что он очень благодарен Палате представителей.

"Победа Украины, — добавил он, — будет гарантировать, что ни Россия, ни какая-либо другая диктатура не будет дестабилизирует свободный мир. Чтобы победить, мы все должны объединиться и работать вместе".

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