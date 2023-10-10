Евросоюз срочно перепроверит порядок выделения финансовой помощи населению и властям Палестинской национальной автономии "в связи с изменившимися условиями на месте". Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, обнародованном вечером в понедельник, 9 октября. Так подчеркивается, что цель проверки — усилить защитные меры с тем, "чтобы финансирование ЕС косвенно не помогало никакой террористической организации совершать нападения на Израиль".

При этом в заявлении ЕК подчеркивается: оказание гуманитарной помощи палестинцам будет продолжено. Это подтвердил в сервисе микроблогов X (бывший Twitter) еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. "В то время, как я решительно осуждаю террористическую атаку ХАМАС, необходимо защищать мирное население и соблюдать международное гуманитарное право. ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь нуждающимся палестинцам столько, сколько нужно", — написал он.

While I most strongly condemn the terrorist atack by #Hamas, it is imperative to protect civilians and respect IHL. EU humanitarian aid to #Palestinians in need will continue as long as needed. — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) October 9, 2023

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул: пересмотр финпомощи палестинцам не остановит текущие платежи, поскольку их заморозка была бы "наказанием всего палестинского народа, что нанесло бы ущерб интересам ЕС в регионе и только придало бы еще больше смелости террористам".

The review of the EU's assistance for Palestine announced by the European Commission will not suspend the due payments, as clarified by the Commission’s press release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

Аналогично высказалcя председатель Европейского совета Шарль Мишель: "Мы не должны прекращать столь необходимую помощь в целях развития и гуманитарную помощь гражданским палестинцам. Это (прекращение помощи. — Ред.) может быть использовано ХАМАС и усилить напряженность и ненависть".

Ряд стран ЕС высказался против приостановки помощи

Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи сказал, что Брюссель приостановит финансовую помощь Палестинской национальной автономии на фоне нападения боевиков движения ХАМАС на Израиль. "Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", — подчеркнул еврокомиссар, добавив, что вести дела "как обычно" теперь невозможно. По его словам, речь идет о пересмотре пакета помощи в 691 млн евро.

Заявление Вархейи вызвало критику у отдельных членов ЕС. "В секторе Газа живут два миллиона человек. Они — тоже заложники ХАМАС. С такими методами мы толкаем их в объятия террористов", — заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, по данным AFP, позвонил Вархейи по телефону, чтобы выразить протест против решения о приостановке финпомощи и заявить, что оно должно было быть согласовано со странами — членами ЕС. Протест выразило и правительство Ирландии.

Жозеп Боррель сообщил, что созывает во вторник, 10 октября, экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза, "чтобы обсудить ситуацию в Израиле и в регионе". Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что участники этой встречи, в частности, "рассмотрят все аспекты" оказания дальнейшей помощи палестинцам.

Евросоюз и составляющие его государства в 2022 году являлись крупнейшим донором для палестинцев, сообщила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В бюджете ЕС на 2021 — 2024 годы отведено 1,18 млрд евро на финансовую помощь палестинским территориям, указывает агентство dpa.

Германия временно прекратила помощь палестинцам

8 октября министерство экономического сотрудничества и развития Германии объявило, что кардинально пересмотрит свою работу по оказанию помощи палестинцам, а выплата средств на время проверки будет прекращена. "И раньше много внимания уделялось тому, чтобы эта поддержка шла на пользу людям на палестинских территориях и делу мира, а не террористам. Но эти нападения на Израиль знаменуют ужасный переломный момент", — констатировала в этой связи глава министерства Свенья Шульце).

10 октября она заявила, что этот вопрос будет обсуждаться с Израилем, чтобы проекты развития Берлина "наилучшим образом служили миру в регионе и безопасности Израиля". По словам Свеньи Шульце, это будет "выражением нашей нерушимой солидарности с Израилем".

В то же время, Германия продолжит оказывать палестинцам гуманитарную помощь, передает агентство AFP со ссылкой на МИД ФРГ. По словам представителя немецкого внешнеполитического ведомства, эта финансовая помощь идет в основном на закупку продовольствия и здравоохранение для жителей палестинских территорий, и проходит через ООН и международные неправительственные организации. На эти цели в 2023 году Германия уже выделила 73 млн евро.

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