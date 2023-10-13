В пятницу утром литовские школы и детские сады получили сотни писем с угрозами взрывов, сообщает Ru.Delfi.lt со ссылкой на представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса.

В учебные заведения поступило более 300 писем с угрозами на русском языке. Авторы рассылки действуют по той же схеме, что и ранее в Латвии и Эстонии.

В четверг в Клайпеде 18 школ и детских садов получили сообщения о заложенной взрывчатке. Никаких взрывчатых веществ полиция не обнаружила.

Ранее в Литве в связи с нападением группировки ХАМАС на Израиль была усилена охрана объектов, связанных с еврейской общиной. "Основное внимание уделяется тем объектам, где будут находиться люди, но при этом под наблюдением будут находиться и такие объекты, как синагоги, мемориалы, кладбища", — пояснил представитель полиции.

Латвийские школы и детсады получили письма с угрозами 10 октября. Около 300 школ остановили занятия, детям пришлось оставить помещения. Позже Госполиция и Служба госбезопасности пришли к выводу, что вероятность реализации угроз невелика, поэтому учебные заведения получили рекомендацию игнорировать такие сообщения. Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что не исключает, что за этими электронными письмами могут стоять российские службы.

12 октября письма с угрозами на русском языке получили эстонские школы и детсады.

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