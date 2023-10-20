"Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы, как ХАМАС, и такие тираны, как Путин, победили", — сказал президент США Джо Байден, объясняя в телеобращении к согражданам, почему он просит Конгресс США выделить миллиарды долларов на помощь и Израилю, и Украине.

По мысли Байдена, поставившего ХАМАС и Путина в один ряд, и те, и другой хотят уничтожить соседнюю демократическую страну, и именно этого Соединенные Штаты обязаны не допустить, поскольку по-прежнему являются великой нацией и маяком свободы и демократии для всего мира.

Байден только что выступил с 15-минутным телеобращением, вернувшись из поездки в Израиль.

"ХАМАС и Путин представляют собой разного рода угрозы, но их объединяет то, что они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", — сказал Байден.

Администрация Байдена готовится запросить Конгресс о выделении сразу 100 млрд долларов на военную помощь союзникам. Большая часть из этого пакета пойдет Украине и Израилю, какую-то часть получат Тайвань и другие союзники.

Байден объяснил, что принятие этого решения Конгрессом необходимо для того, в частности, чтобы Украина стабильно, без пауз, получала помощь.

"Это мудрое вложение средств, дивиденды с которого в виде безопасности Америка будет получать поколениями, — сказал Байден. — Лидерство Америки — вот что скрепляет мир. Союзы, созданные Америкой, обеспечивают нашу безопасность, безопасность Америки. Американские ценности — вот что делает нас партнером, с которым хотят сотрудничать другие страны".

Байден сказал в телеобращении, что запрос на выделение многих миллиардов долларов (Байден не сказал, сколько именно, но, по предварительной информации, будет 100 млрд) на военную помощь Украине, Израилю и другим союзникам США он передаст в Конгресс уже завтра.

По сведениям американской прессы, Украине будут предназначены 60 из этих 100 миллиардов, а Израилю — 14 миллиардов.

"Это умная инвестиция, дивиденды с которой в виде безопасности Америка будет получать поколениями, — сказал Байден. — Она поможет уберечь американских военных. Она поможет нам построить для наших детей и внуков мир, который будет более безопасным, более мирным и более процветающим".

Еще одна цитата, в которой террористы и Путин идут "через запятую":

"Когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не расплачиваются за агрессию, они несут еще больше хаоса, смерти и агрессии. Они продолжают действовать, и цена и угрозы для Америки и всего мира продолжают расти. Так что если мы не остановим Путина с его жаждой власти и стремлением контролировать Украину, он не ограничится одной лишь Украиной".

Джо Байден подчеркнул, объясняя согражданам необходимость огромной помощи Украине (а также Израилю, Тайваню и другим союзникам), что техника, оружие и боеприпасы идут со складов американской армии — а деньги пойдут на восполнение этих запасов, то есть американским же производителям вооружений и боеприпасов.

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