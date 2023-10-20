Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в пятницу сообщила в своем пресс-релизе, что за ночь израильские военные нанесли удары "более чем по сотне оперативных целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", в результате которых погиб боевик, принимавший участие в расправах на юге Израиля.

Удары по более чем 100 объектам ХАМАС наносили истребители израильских ВВС, в числе объектов — подземный туннель, склады оружия и "десятки оперативных командных центров".

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל מאה מטרות מבצעיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה, והשמידו פירי מנהרות, מחסני אמצעי לחימה ועשרות מפקדות מבצעיות. במהלך התקיפות חוסל על ידי צה"ל ושב"כ מחבל שהיה בכוח הימי של ארגון הטרור חמאס, המחבל לקח חלק בפעולות הטרור הרצחניות בעוטף עזה >> pic.twitter.com/b1qvniVmLK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2023

Убит, согласно заявлению ЦАХАЛ, Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде, "военно-морской боевик ХАМАС, принимавший участие в резне израильских мирных жителей на юге Израиля". Кроме него "нейтрализован" в результате целенаправленного удара по городу Газа "террористический отряд", которого, как следует из заявления, связывают с воздушными ударами по Израилю.

ЦАХАЛ также сообщает об уничтожении оружия, находившегося в мечети в районе Джабалии. В отчете при этом ничего не сказано об ударе по зданию рядом с церковью в Газе.

Подконтрольное ХАМАС министерство внутренних дел сектора Газа ранее объявило, что в результате израильского удара по территории греческой церкви в Газе погибло и было ранено "большое число" прятавшихся там людей. Очевидцы удара рассказали агентству AFP, что он был нанесен по цели рядом с церковью св. Порфирия.

Это старейшая в Газе церковь. По словам очевидцев, взрыв повредил фасад церкви и полностью разрушил здание рядом с ней. Израильская армия объявила, что проверяет информацию об ударе и его последствиях.

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