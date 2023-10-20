Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в пятницу сообщила в своем пресс-релизе, что за ночь израильские военные нанесли удары "более чем по сотне оперативных целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", в результате которых погиб боевик, принимавший участие в расправах на юге Израиля.
Удары по более чем 100 объектам ХАМАС наносили истребители израильских ВВС, в числе объектов — подземный туннель, склады оружия и "десятки оперативных командных центров".
Убит, согласно заявлению ЦАХАЛ, Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде, "военно-морской боевик ХАМАС, принимавший участие в резне израильских мирных жителей на юге Израиля". Кроме него "нейтрализован" в результате целенаправленного удара по городу Газа "террористический отряд", которого, как следует из заявления, связывают с воздушными ударами по Израилю.
ЦАХАЛ также сообщает об уничтожении оружия, находившегося в мечети в районе Джабалии. В отчете при этом ничего не сказано об ударе по зданию рядом с церковью в Газе.
Подконтрольное ХАМАС министерство внутренних дел сектора Газа ранее объявило, что в результате израильского удара по территории греческой церкви в Газе погибло и было ранено "большое число" прятавшихся там людей. Очевидцы удара рассказали агентству AFP, что он был нанесен по цели рядом с церковью св. Порфирия.
Это старейшая в Газе церковь. По словам очевидцев, взрыв повредил фасад церкви и полностью разрушил здание рядом с ней. Израильская армия объявила, что проверяет информацию об ударе и его последствиях.