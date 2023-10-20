Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал солдатам, дислоцированным близ границы с сектором Газа, что они скоро увидят Газу изнутри, и призвал их быть наготове.

"Те, кто сейчас смотрят на Газу издали, увидят ее изнутри, — заявил он, обращаясь к солдатам. — Я вам это обещаю".

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Погибли не менее 1400 жителей Израиля, около 200 оказались в заложниках. После нападения ЦАХАЛ регулярно наносит авиаудары по сектору Газа. Палестинская сторона заявляет, что от обстрелов ЦАХАЛ погибли более 3,5 тысяч человек. Израиль говорит о планируемой сухопутной операции уже несколько дней. В ряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было призвано свыше 300 тыс. резервистов. В полях, на фермах и в кибуцах на границе с Газой сосредоточились танки "Меркава", самоходные артиллерийские установки и тысячи хорошо вооруженных пехотинцев в полном боевом снаряжении.