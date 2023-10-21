Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Холод": Зачем, бл*дь?

Евгения, гражданского мужа Ирины Крыниной из Красноярска, мобилизовали в сентябре прошлого года. Выступавшая против российского вторжения женщина отговаривала супруга идти в военкомат, но он настоял — и уехал на фронт. На связь Евгений перестал выходить летом 2023-го, вскоре Ирина обнаружила мужа на видео с пленными. Российские власти на просьбу вернуть мужчину домой отвечали отписками, но навстречу пошли украинские — через проект "Хочу жить" оплатили женщине и ее дочкам дорогу и жилье в Киеве. Впрочем, к встрече с Ириной ее муж оказался не готов — он хочется вернуться в Россию, где его жене теперь грозит уголовное дело. Юлия Селихова рассказывает историю первой россиянки, откликнувшейся на приглашение Киева приехать и забрать взятого в плен родственника.

"Бумага": Злу должно быть объявлено, что оно зло

Светлана Друговейко-Должанская — филолог и преподаватель, более 30 лет проработавшая в Санкт-Петербургском госуниверситете, откуда ее уволили в середине октября за "аморальный поступок". Таковым руководство вуза посчитало участие Друговейко-Должанской в качестве эксперта в деле Саши Скочиленко — петербургской художницы, которую обвиняют в распространении "фейков" о российской армии и уже полтора года держат в тюрьме. Филолог в своем заключении поддержала позицию адвокатов, параллельно раскритиковав за непрофессионализм коллег, которых привлекло к процессу государственное обвинение. Екатерина Алябьева поговорила с Друговейко-Должанской об участии в судебных заседаниях, университетской жизни в современной России и планах на будущее.

"Служба поддержки": Мне звонили все, кто мог: "Уходи, уезжай" — "Ребята, я уже бегала"

Нотариус Ирина Живолуп встретила полномасштабное вторжение РФ в Изюме. Спустя две недели в их дом прилетела российская ракета, погибли ее мать, муж и сын. Почти месяц раненая Ирина провела в подвале местной больницы под бомбежками. Дальше было продолжение лечения в Днепре и переезд на коляске через Варшаву в Израиль (там украинку ждала падчерица), восстановление, дистанционное участие в эксгумации и похоронах родственников после освобождения Изюма — и новая война, уже на Ближнем Востоке. Монолог Ирины о последних 20 месяцах ее жизни записала Анна Павлова.

"Гроза" и "Берег": Мы обязательно вернем все в Херсон

Спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти "учредили" на оккупированных территориях новые университеты и институты (на самом деле, старые просто были захвачены). Еще до "референдумов" о вхождении четырех областей в состав РФ в эти вузы начали набирать студентов, их пытались привлечь бесплатным обучением и поступлением без экзаменов. В программу, разумеется, включили "патриотические" предметы; открыли и факультеты "журналистики", куда приезжают с лекциями "военкоры" и пропагандисты. В это время эвакуировавшиеся преподаватели и ученые возобновили работу на подконтрольной украинским властям территории — и даже продолжили дистанционно учить студентов. Дарья Руш и Давид Аракелян рассказывают, как работает система высшего образования на оккупированных территориях Украины.

"Спектр": Аэропорт

После нападения ХАМАС на Израиль утром 7 октября крупнейший аэропорт страны — Бен-Гурион — продолжил работу. Он принимает борта мировых лидеров (в Тель-Авив уже прилетали, например, Джо Байден, Олаф Шольц и Риши Сунак) и обычные рейсовые самолеты, на которых в страну возвращаются резервисты и простые израильтяне, желающие в это сложное время быть рядом с близкими и помогать стране, чем могут. Другие, напротив, купили (порой втридорога) билеты, чтобы на время покинуть еврейское государство и переждать новую войну. Марина-Майя Говзман съездила в пассажирский терминал Бен-Гуриона и поговорила с теми, кто прилетает в Израиль и улетает оттуда.

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