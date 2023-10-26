После внезапного нападения боевиков ХАМАС на Израиль власти страны пообещали стереть группировку с лица земли и разорвать любые связи с сектором Газа. При этом многие политики и наблюдатели опасаются, что у Израиля нет четкого понимания того, что будет происходить в секторе Газа после окончания наземной операции ЦАХАЛ — будущее анклава, в котором проживают около 2,2 млн палестинцев, остается под вопросом.

Операция ХАМАС стала серьезнейшим нападением на Израиль за последние 50 лет. По меньшей мере 1400 человек погибли, еще более двухсот удерживаются в заложниках, десятки по-прежнему числятся пропавшими без вести.

"Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино, — заявил в ответ на убийства мирных жителей премьер-министр Биньямин Нетаньяху. — Все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми".

"Газа больше не будет угрозой для Израиля, — подчеркнул глава МИД страны Эли Коэн. — Мы не допустим, чтобы у ХАМАС осталась власть в секторе Газа".

Вскоре после нападения боевиков ХАМАС командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявило о готовящейся в секторе Газа наземной операции "беспрецедентного масштаба" и призвало местных жителей покинуть северную часть анклава в 24 часа.

Несмотря на спешку и приведенные в полную боевую готовность войска (в ряды ЦАХАЛ было призвано свыше 300 тысяч резервистов), наступление, за возможным развитием которого следит весь мир, пока не началось — в том числе из-за усилий международного сообщества во главе с США, которые побуждают Израиль отложить наземную операцию.

Израиль неоднократно подчеркивал, что не собирается оккупировать Газу, называя своей главной задачей свержение режима ХАМАС.

Однако по-прежнему неясно, кто будет после этого управлять анклавом и сможет ли Израиль разорвать отношения с сектором Газа, находящимся в экономической зависимости от него.

"Нет реально достижимых военных целей"

В Вашингтоне обеспокоены тем, что у Израиля нет "реально достижимых военных целей" в секторе Газа и что Армия обороны Израиля еще не готова начать наземное вторжение с планом, который может сработать, пишет издание New York Times.

После встречи с Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве президент США Джо Байден призвал Израиль сформулировать "долгосрочный план действий" и отметил, что принятие тяжелых решений в военное время требует "ясности в отношении поставленных целей".

США опасаются, что введение войск в Газу, не имеющее четкой цели, кроме изгнания ХАМАС, может перерасти в региональную войну. О риске регионального конфликта заявил и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Биньямином Нетаньяху 24 октября.

Правительственные чиновники из арабских стран тоже обеспокоены тем, что Израиль не разработал четкого плана относительно будущего анклава, в котором проживают около 2,2 млн человек, пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Их стратегия заключается в том, чтобы сбросить тысячи бомб, все разрушить и уйти — а дальше что? У них нет стратегии выхода", — поделился своим мнением в разговоре с агентством один из сотрудников региональных служб безопасности на условиях анонимности.

Экс-депутат Кнессета и научный сотрудник Atlantic Council в Вашингтоне Ксения Светлова считает, что на данном этапе в израильском руководстве действительно нет четкого понимания того, что будет происходить в Газе после избавления от боевиков ХАМАС.

"У наших политиков есть идеализированная картинка того, что они хотели бы видеть в Газе: чтобы там взяла контроль ООН и арабские страны, чтобы там возникло умеренное палестинское правительство. Но какие этапы должны этому предшествовать, они не знают", — говорит Светлова.

По мнению израильского военного эксперта Давида Гендельмана, непонимание "четкой стратегии выхода" из сектора Газа до сих пор удерживало Израиль от свержения ХАМАС.

"Долговременная израильская оккупация, возвращение на израильских штыках власти ФАТХ (палестинская политическая партия, правящая на территориях Западного берега — Би-би-си), передача власти местному самоуправлению, ООН, тем или иным арабским странам, либо анархия, либо приход к власти еще более радикальных элементов, чем ХАМАС, типа салафитов, — перечисляет Гендельман возможные сценарии. — Все эти варианты считались либо нежелательными, либо чересчур теоретическими".

"Сейчас ни у кого нет четкой картины — Израиль вместе с Европой, с Соединенными Штатами, с арабскими странами пытается выстроить эту конструкцию", — добавляет он.

Новая власть в секторе Газа?

Возвращение властей Палестинской автономии в сектор Газа — один из наиболее позитивных сценариев для анклава после свержения Израилем режима ХАМАС, считают некоторые политики и наблюдатели.

"В конечном итоге лучшее, что может произойти, это возвращение Палестинской автономии в Газу", — заявил лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

(ХАМАС силой вытеснил из Газы сторонников военизированной организации и политической партии "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) в ходе жестоких боев в 2007 году. Сейчас ФАТХ частично управляет территориями на Западном берегу — вместе с Израилем).

Однако у этого варианта есть свои противники.

"Я не думаю, что кто-то может быть настолько глуп, чтобы предположить, что он сможет вернуться в Газу на израильском танке", — заявил бывший палестинский министр Гассан аль-Хатиб.

Согласно недавнему опросу Палестинского центра политических исследований (PCPSR), если бы в секторе Газа сейчас проводились выборы между главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидером ХАМАС Исмаилом Хания, 65% жителей анклава проголосовали бы за действующего лидера ХАМАС.

Махмуд Аббас не пользуется большой поддержкой и на Западном берегу: через несколько часов после взрыва в больнице в секторе Газа во многих городах прошли протесты с требованием его отставки.

По мнению Ксении Светловой, за последние годы Израиль ослабил единственное умеренное правительство Палестинской администрации, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху дискредитировал Махмуда Аббаса, поставив его на одну ступень с террористами ХАМАС.

"Еще 10 лет назад многие задавались вопросом: сможет ли Абу Мазен (Махмуд Аббас) взять под контроль враждебное по отношению к нему население, если режим ХАМАС падет в силу экономических и других причин".

"Я не вижу, что после этой войны, которой Израиль не видел давно, можно вдохнуть жизнь в этот политический труп", — добавляет Светлова.

Снятие ответственности

19 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только ХАМАС будет побежден, Израиль снимет с себя "ответственность за жизнь в секторе Газа".

Экономика Газы почти полностью зависит от Израиля: отсюда в анклав поставляется продовольствие, электроэнергия и питьевая вода. После нападения боевиков ХАМАС Израиль ввел полную блокаду Газы, что привело к гуманитарной катастрофе.

Ксения Светлова считает, что, несмотря на жесткую риторику со стороны израильских властей, после окончания войны "кому-то придется заниматься палестинцами и, за неимением других опций, эту роль может снова взять на себя Израиль".

"Я не думаю, что это решение будет исключительно израильским, — считает Светлова. — Возможно, это решение будет принято в Совбезе ООН, со стороны друзей Израиля будет оказываться давление".

"Израиль не хотел бы иметь никаких отношений с сектором Газа, но не факт, что это получится, — соглашается с ней Давид Гендельман. — Никто не представляет, каким будет послевоенный механизм".

Дефицит доверия

Послевоенное будущее сектора Газа во многом зависит от роли стран Ближнего Востока. На прошлой неделе сразу несколько арабских чиновников выдвинули идею создания иностранных миротворческих сил в анклаве, но большинство из них тут же добавили, что не горят желанием принимать в этом участие, пишет Economist со ссылкой на источники.

По информации Bloomberg, Израиль и США начали обсуждение будущего управления сектором Газа, включая потенциальное создание временного правительства при поддержке ООН и при участии арабских стран.

Однако создать такое правительство будет непросто, добиться согласия арабских правительств — еще более сложная задача, считает бывший старший аналитик по Ближнему Востоку в Центральном разведывательном управлении США Уильям Ашер.

"План с участием арабских правительств потребует значительных изменений касательно того, как арабские страны воспринимают риски и работают друг с другом, — цитирует Bloombeg Ашера. — Это также потребует резкого повышения доверия со стороны Иерусалима — товара, который находится в дефиците".

Эксперты, с которыми поговорила Би-би-си, считают, что ближайшие соседи сектора Газа, Египет и Иордания, также не захотят принимать участие в будущем анклава.

После начала войны президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что не будет принимать палестинских беженцев на Синайском полуострове, который в противном случае может стать "новой базой для атак на Израиль".

Египет не пользуется популярностью и в самой Газе из-за введенной им блокады анклава совместно с Израилем в 2007 году, а также после управления сектором с 1948 по 1967 год.

Власти Иордании тоже заявили, что не готовы оказывать поддержку перемещенным жителям анклава.

Катар оказывает на сектор Газа чуть ли не самое большое влияние среди стран в регионе. На протяжении многих лет Доха стабилизировала экономику анклава, выделяя миллионы долларов на социальные выплаты и поставляя бесплатное топливо. Сейчас Катар выступает в роли одного из посредников по освобождению заложников: согласно Reuters, Доха призывает ХАМАС освобождать заложников, не ожидая уступок Израиля.

На вопрос о возможности серьезно повлиять на Катар в вопросе сектора Газа Ксения Светлова отвечает, что "это не в руках Израиля, это вопрос США".

"В Катаре находится крупная американская база Al Udeid. Отношения между Дохой и Вашингтоном улучшаются, что парадоксально, потому что Катар принимает лидеров ХАМАС, спонсирует их определенную деятельность и оказывает им полную информационную поддержку", — отмечает Светлова.

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