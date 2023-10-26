Армия обороны Израиля "в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий" провела операцию на севере сектора Газа, сообщает "Медуза" со ссылкой на ЦАХАЛ.
Как сообщает израильская сторона, военные "обнаружили и атаковали многих террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и противотанковые позиции".
Это был короткий рейд, были задействованы танки и пехота. После выполнения задач военные покинули сектор Газа.
7 октября ХАМАС, организация, находящаяся у власти в секторе Газа, напал на Израиль. Боевики зашли в приграничные пункты, убили сотни жителей и захватили заложников. В ответ Израиль стал наносить удары по сектору Газа, в результате которых тоже гибнут мирные жители.
Известно, что ЦАХАЛ готовит наземную операцию против ХАМАС, но когда она будет, не сообщается.