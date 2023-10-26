Армия обороны Израиля "в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий" провела операцию на севере сектора Газа, сообщает "Медуза" со ссылкой на ЦАХАЛ.

Как сообщает израильская сторона, военные "обнаружили и атаковали многих террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и противотанковые позиции".

Это был короткий рейд, были задействованы танки и пехота. После выполнения задач военные покинули сектор Газа.

7 октября ХАМАС, организация, находящаяся у власти в секторе Газа, напал на Израиль. Боевики зашли в приграничные пункты, убили сотни жителей и захватили заложников. В ответ Израиль стал наносить удары по сектору Газа, в результате которых тоже гибнут мирные жители.

Известно, что ЦАХАЛ готовит наземную операцию против ХАМАС, но когда она будет, не сообщается.

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.

במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.

הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

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