Италия построит на северо-западе Албании два центра для временного размещения мигрантов, которых обнаружат при попытке нелегально въехать в страну по морю. Соответствующее соглашение подписали в Риме итальянский премьер-министр Джорджа Мелони и глава албанского правительства Эди Рама, сообщает Politico.

Два центра построят за счет итальянского правительства к весне 2024 года, они будут находиться под юрисдикцией Рима. Ожидается, что ежегодно в Албанию будут передавать по 36 тысяч человек на время рассмотрения их заявок о предоставлении убежища. В центры обещают не отправлять детей, беременных женщин и "уязвимых" мигрантов, а также тех, кто сможет достичь территории страны до обнаружения береговой охраной и пограничниками.

"Массовая нелегальная иммиграция — это явление, с которым ни одно государство-член ЕС не может справиться в одиночку. Я считаю это соглашение поистине европейским и хочу сказать, что оно показывает, что можно вместе работать над управлением миграционными потоками", — заявила на пресс-конференции Мелони.

"Когда вы въезжаете в Италию, вы въезжаете в ЕС. Возможно, у нас нет сил и возможностей стать решением, но у нас есть долг перед Италией и возможность протянуть руку помощи", — заявил, в свою очередь, Рама.

Мелони возглавила итальянское правительство осенью прошлого года после победы ее правой партии "Братья Италии" на парламентских выборах. Политик обещала снизить нелегальную миграцию через Средиземное море, однако, отмечает Politico, этого достичь не удалось — напротив, за неполный 2023 год в страну таким образом прибыли 145 тысяч человек в сравнении с 88 тысячами за аналогичный период прошлого года.

Подписание соглашения было встречено критикой со стороны оппозиционных итальянских политиков. "Италия не может перевозить людей, спасенных в море, в страну, не входящую в ЕС, как если бы это были посылки или товары", — заявил секретарь левой партии "Больше Европы" Риккардо Маги. Он предположил, что сделка приведет к появлению "своего рода итальянского Гуантанамо", где будет невозможно контролировать соблюдение основных прав мигрантов.

"Албания продолжает оставаться дружественной страной, и, несмотря на то, что она еще не является членом ЕС, она ведет себя так, как если бы она была таковой", — заочно парировала это утверждение Мелони на пресс-конференции.

Ранее похожее соглашение заключили власти Великобритании и Руанды — нелегальных мигрантов планировалось направлять в африканскую страну на время рассмотрения их прошения об убежище, предоставляя жилье, работу и деньги на личные расходы. Впоследствии британский суд приостановил действие этого договора, посчитав его незаконным.

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