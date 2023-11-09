Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подчеркнул, что прекращение огня в секторе Газа возможно лишь при одном условии — освобождении заложников, захваченных боевиками террористической организации ХАМАС в ходе атаки на Израиль. "Я хочу отбросить всевозможные ложные слухи, которые мы слышим со всех сторон, и вновь прояснить одно: без освобождения наших заложников прекращения огня не будет", — заявил глава израильского правительства вечером в среду, 8 ноября.

В то же время осталось неясным, имел ли он в виду освобождение всех заложников или только некоторых из них. Ранее в СМИ распространились неподтвержденные сообщения о якобы ведущихся переговорах о гуманитарном прекращении огня в обмен на освобождение 15 заложников, находящихся в секторе Газа.

В ответ на эти утверждения представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил: "Мы не должны допускать, чтобы нас вводили в заблуждение. Нет никакого прекращения огня. Мы боремся с ХАМАС. Никакого перемирия нет".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 10 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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