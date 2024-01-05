Сыну российского миллиардера Романа Абрамовича Аркадию литовский паспорт был выдан осенью 2023 года. Через 1,5 года после того, как го отца включили в список лиц, попавших под санкции ЕС, сообщает центр расследовательской журналистики "Стена" (Siena). Эту информацию журналистам подтвердила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Ранее департамент эту информацию не предоставлял, ссылаясь на регламент защиты личных данных. Дети Абрамовича — Аркадий и Анна — получили литовское гражданство по происхождению — дедушка и бабушка миллиардера по отцовской линии были гражданами Литвы.

По данным департамента, Анна получила литовский паспорт в октябре 2011 года, а обновила в мае 2021 года. Сын миллионера получил литовский паспорт в соответствии с новым порядком, на документах есть подпись министра.

"К тому времени прошло 1,5 года со дня, когда Абрамовича внесли в санкционный список. Публично была известна информация о том, что до вторжения в Украину Абрамович передал детям контроль над 10 своими фондами. Эти факты в начале 2023 г. представило издание The Guardian. По данным департамента, гражданство Аркадия восстановлено на основании приказа главы МВД Литвы " Дайлюса-Альфонсаса Баракаускаса" в 2013 г.

Сообщается, что у Абрамовича есть еще 5 детей. У троих совершеннолетних из них — Софии, Арины и Ильи — нет литовского гражданства.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram