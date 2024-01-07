Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ликвидацию инфраструктуры террористического движения ХАМАС на севере сектора Газа и сейчас сосредоточена на боевых действиях в центральной и южной частях. Об этом заявил 6 января пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

"Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять эти достижения и укреплять заграждение и оборону на границе. Сейчас мы сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа", - сообщил Хагари на брифинге.

К началу войны в рядах ХАМАС сражалось порядка 14 тысяч боевиков, заявил представитель ЦАХАЛ. По израильским оценкам, к настоящему времени 8 тысяч из них убиты. Хагари добавил, что израильская армия "продолжает развивать творческие и неожиданные методы ведения боевых действий и уничтожения террористов на земле и под землей".

По его словам, полная ликвидация ХАМАС займет продолжительное время, поэтому для достижения целей войны боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года. На севере сектора, указал представитель армии, по-прежнему могут оставаться разрозненные террористы. Отсюда все еще возможны ракетные обстрелы территории Израиля. Хагари отметил также, что центр сектора Газа плотно насыщен боевиками ХАМАС, а под Хан-Юнисом на юге находится целый подземный город из разветвляющихся туннелей.

Война Израиля против ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 22 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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