В понедельник в Израиль прибывает госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом на Ближнем Востоке. Вашингтон опасается, что война Израиля и ХАМАС может перекинуться на весь регион. Предотвращение дальнейшей эскалации и урегулирование в секторе Газа — главные вопросы, которые глава Госдепа обсуждает в ходе своей поездки.

Израиль продолжает масштабную наземную и воздушную контртеррористическую операцию в секторе Газа. Израильское командование полагает, что война может продлиться еще не менее года и выйти за рамки сугубо палестино-израильского конфликта.

Проиранская радикальная группировка "Хезболла", базирующаяся в Ливане, обстреливает северные территории Израиля с начала конфликта в Газе. Последние атаки произошли накануне вечером. Израильские власти предупреждают, что будут действовать жестко, если мировое сообщество не отодвинет "Хезболлу" от израильских границ.

На таком фоне Энтони Блинкен прибыл в воскресенье в регион. Он уже посетил Иорданию и Катар, в понедельник утром отправился в Объединенные Арабские Эмираты, далее — в Саудовскую Аравию и позднее приземлится в аэропорту Тель-Авива.

После переговоров с Нетаньяху госсекретарь США встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси.

Многие ближневосточные страны, особенно монархии, как ОАЭ и Саудовская Аравия, оказались в сложной ситуации. С одной стороны, в арабо-израильском конфликте они традиционно поддерживают палестинцев, но с другой — находятся в конфронтации с Ираном, который поддерживает ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки, а также полностью спонсирует "Хезболлу".

По мнению многих аналитиков, в попытках предотвратить разрастание конфликта в регионе Вашингтон прежде всего захочет заручиться поддержкой именно стран-противников Ирана.

Но все они требуют от США добиться прекращения огня в Газе, чего Израиль делать не намерен до полного достижения своих заявленных военных целей, главная из которых — полное уничтожение ХАМАС.

Вашингтон — ближайший союзник Израиля — неоднократно заявлял, что поддерживает право Израиля на самооборону, особенно после масштабного теракта, устроенного ХАМАС 7 октября.

Таким образом, перед госсекретарем США стоит сложная задача: убедить страны региона не вступать в конфликт, не выдвигая при этом жестких условий Израилю.

В ходе визита в Катар Блинкен особо подчеркнул, что необходимо делать больше для защиты мирного палестинского населения. А на переговорах с королем Иордании Абдаллой II попытался вернуться к обсуждению доктрины "двух государств для двух народов", подразумевающей создание палестинского государства на условиях мирного сосуществования с Государством Израиль.

Однако и в Дохе, и в Аммане ему дали понять, что прежде всего ожидают полного прекращения израильской военной кампании в секторе Газа.

Накануне благотворительная организация Save the Children опубликовала доклад, в котором говорится, что ежедневно в среднем десять палестинских детей подвергаются ампутации одной или обеих ног —таково одно из последствий массированных авиаударов.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала военной операции в октябре прошлого года погибли более 22 тысяч мирных палестинцев, включая более восьми тысяч детей, и ранены по меньшей мере 57 тысяч человек. Независимо проверить эти данные невозможно.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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