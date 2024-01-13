Йеменские хуситы по ошибке атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть. Об этом сообщает Meduza cо ссылкой на Reuters.

По версии британской охранной компании Ambrey, судно было выбрано в качестве цели из-за того, что в общедоступной базе данных числилось как связанное с Великобританией, но это уже была устаревшая информация.

Информационный центр морских торговых операций Великобритании сообщил, что получил уведомление о падении ракеты примерно в 500 метрах от танкера, который находился в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. В сообщении центра говорится, что пострадавших в результате атаки нет.

"Это был второй танкер с российской нефтью, который по ошибке стал объектом нападения хуситов", — цитирует Reuters сообщение Ambrey. Подробности первого инцидента не уточняются.

Йеменские хуситы, начиная с осени, постоянно атакуют морские суда в Красном море. 14 ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на "американо-израильскую агрессию в секторе Газа". При этом нападениям подверглись не только военные корабли, но и множество торговых судов из разных стран.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене. Обстрелы вели с использованием ракет "Томагавк" с боевых кораблей и подлодок, а также истребителей. Американские военные утверждали, что нанесли удары по командным пунктам, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным мощностям и радарам противовоздушной обороны.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram