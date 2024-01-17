ХАМАС примет медикаменты для израильских заложников в обмен на дополнительную гуманитарную помощь для Газы. Договоренность между сторонами была достигнута при посредничества Катара и Франции.

Израиль впустит в Газу больше базовых гуманитарных грузов. Условия в секторе Газа после трех месяцев израильских бомбардировок тяжелейшие.

Как сообщил представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари, в среду из Катара в Египет вылетит самолет с гуманитарным грузом для Газы. Груз будет включать продовольствие, которое раздадут мирным жителям Газы, и медикаменты для заложников.

Считается, что в руках ХАМАС могут оставаться более 132 заложников, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября. Всего тогда было похищено около 240 человек и еще более 1200 были убиты, многие из них мирные жители.

Часть заложников впоследствии освободили, преимущественно во время перемирия, которое продержалось неделю.

Организация "Штаб семей заложников" в письме израильскому военному кабинету писала, что многим из похищенных израильтян требуется регулярная медицинская помощь, а некоторым может грозить непосредственная опасность из-за ее отсутствия.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что шеф разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа обратился к Катару с просьбой помочь договориться о передаче медикаментов для заложников.

США надеются, что эта договоренность приведет к дальнейшим переговорам об освобождении заложников. Специальный представитель США по Ближнему Востоку приезжал в Катар обсуждать подобную сделку, сообщил представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

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