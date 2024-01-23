У Дональда Трампа примерно равные шансы на то, чтобы в 2024 году вернуться в Белый дом или попасть в тюрьму. Это довольно невероятно, учитывая его репутацию первого в истории страны президента, которому дважды пытались объявить импичмент и чьи сторонники громили Капитолий после призывов своего лидера "продемонстрировать силу".



Несмотря на это, Трамп почти наверняка станет кандидатом от республиканцев. Пока он фантазирует о послевыборном будущем, обещая демократам аресты, а нелегалам — депортацию, сразу несколько судов готовятся рассмотреть уголовные дела, в рамках которых политика обвиняют в десятках тяжких преступлений. Теоретически, вместо кресла в Овальном кабинете ему может грозить 700 лет в тюремной камере.

Дело первое. Оно же — дело 6 января



Это дело напрямую связано с событиями, происходившими сразу после предыдущих выборов в США. Трамп пытался остаться на второй президентский срок. Ему противостоял Джо Байден, который и стал победителем. Но республиканец отказался признавать победу соперника и сделал все, что мог придумать, чтобы остаться у власти.

В то дни в его лексиконе появилось выражение "украденные выборы": Трамп убеждал своих избирателей, что подсчет голосов шел нечестно. Манипулировать мнением сторонников было нетрудно, учитывая, что в некоторых ключевых штатах разрыв между Трампом и Байденом составил доли процента. Но победить систему у команды 45-го президента не получилось.

6 января 2021 года Трамп выступил с речью перед сторонниками. "Идите на Капитолий, а я пойду с вами", — сказал он, предложив всем собравшимся "продемонстрировать силу". Позднее его команда уверяла, что речь ни в коем случае не шла о физической силе, но никто так и не смог пояснить, зачем Трамп приглашал людей к Капитолию и что планировал там делать.

Это черновик твита, в котором Трамп призывает своих сторонников отправиться в Капитолий 6 января. Он решил не постить твит, а объявить о своих планах во время утреннего обращения к сторонникам (Фото: "Комитет 6 января")

Толпа поняла его призыв однозначно: акция протеста возле Капитолия, где в тот момент Конгресс собирался, чтобы утвердить результаты выборов, переросла в вооруженное столкновение и захват здания. Люди требовали отменить результаты выборов и отдать победу Трампу.

Обвинительное заключение против экс-президента по делу 6 января — это 45-страничный документ, в котором обосновываются четыре пункта обвинения: заговор, нанесший ущерб интересам США, два пункта, связанные с воспрепятствованием процедуре утверждения голосов, а также заговор с целью нарушения прав граждан.

"Целью заговора, — пишет прокурор, — была отмена законных результатов выборов 2020 года. При этом использовались ложные утверждения о махинациях на выборах".

Одновременно в документе подчеркивается, что Первая поправка к Конституции США гарантирует Трампу, как и любому американцу, возможность открыто высказывать свое мнение об итогах выборов и даже ложно провозглашать свою победу.

Ключевой момент обвинения заключается в том, что Трамп, по мнению прокурора, не просто высказывал ошибочное мнение, а осознанно лгал, прекрасно понимая, что его заявления не соответствуют действительности.

Чтобы обосновать это утверждение, обвинение на суде будет опираться на показания других свидетелей. Например, тогдашний вице-президент США Майк Пенс лично сообщал Трампу, что не нашел никаких доказательств мошенничества, которые могли бы повлиять на исход выборов.

Фото: Reuters

Сам Пенс после штурма Капитолия запостил в твиттере фото победившего Джо Байдена и отписался от Трампа. Окружение Пенса, в том числе руководитель его аппарата и адвокат, публично заявляли, что в те дни Трамп пытался давить на вице-президента. Свидетели рассказывали, что Трамп по какой-то причине был уверен, что Пенс мог остановить сертификацию результатов выборов — хотя юристы и президента, и вице-президента указывали, что это не входит в полномочия Пенса. Трампа это ничуть не смутило — он обрушился на вице-президента с критикой, а демонстранты у Капитолия обещали "повесить" Пенса.

Вице-президент был не единственным, кто указывал Трампу, что его утверждения об "украденных" выборах не соответствуют действительности. В обвинительном заключении говорится, что политику об этом говорили высокопоставленные чиновники Минюста, которых он сам и назначил на эти должности, а также главный советник президента по вопросам национальной безопасности, директор Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (уволенный Трампом вскоре после этого заявления), адвокаты Белого дома и даже политические союзники, которые сами хотели бы видеть Трампа президентом.

Бывший хозяин Белого дома остается невиновным, пока не доказано обратное, но большинство этих аргументов — в том числе из первых уст — американцы уже слышали в 2022 году, когда специальный комитет Палаты представителей США проводил свое расследование событий 6 января 2021 года.

У Конгресса нет права арестовывать, возбуждать уголовные дела или осуждать кого-либо, поэтому практической составляющей у этих слушаний не было, кроме последующей рекомендации Минюсту начать уголовное расследование. Зато заседания транслировались в прямом эфире, и американцы могли наблюдать за ними как за шоу, участники которого свидетельствовали о том, что творилось в Белом доме после выборов.

Вероятно, многие показания прозвучат повторно, но уже в федеральном суде округа Колумбия — рассмотрение дела назначено на 4 марта (если не затянется рассмотрение довода адвокатов Трампа о его "абсолютном иммунитете" — об этом подробнее ниже).

На процессе председательствует федеральная судья Таня Чуткан, назначенная президентом Бараком Обамой. Еще в ноябре 2021 года она отклонила ходатайство Трампа, который просил не разглашать комитету Конгресса документы о событиях 6 января.

Дело второе. О секретных документах



Как и предыдущее, это еще одно федеральное уголовное дело, в рамках которого Дональда Трампа обвиняют аж по 40 пунктам, включая незаконное хранение документов с грифом "секретно", предоставление ложных показаний и воспрепятствование расследованию. Это первый случай в истории США, когда бывшему президенту предъявили федеральное обвинение.

Дело началось летом 2022 года, когда сотрудники ФБР обыскали виллу Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В ходе обыска из поместья изъяли 102 документа: 27 находились в кабинете Трампа, еще 75 — в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Фото: DOJ

Разумеется, содержание этих документов неизвестно, но прокуратура коротко характеризует их так: в документах была информация об оборонных и военных возможностях как США, так и других стран, а также информация об американских ядерных программах, потенциальных уязвимостях страны и ее союзников к внешним атакам, а также о планах возможных ответов на эти атаки.

Прокуратура уверена, что Трамп не просто вынес из Белого дома секретные документы, но и показывал их посторонним людям на своем гольф-курорте в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В обвинительном заключении упоминается аудиозапись встречи Трампа с несколькими людьми, работавшими над мемуарами бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза.

На аудио Трамп говорит, что "эти документы […] строго конфиденциальны". "Его составили военные и передали мне. Как президент, я мог бы его рассекретить. А вот теперь, как вы знаете, больше не могу, так что это — еще секрет", — говорит человек с голосом политика на записи, доступ к которой уже получили американские СМИ.

Эта аудиозапись противоречит заявлениям самого Трампа, который утверждал, что все документы, которые он вынес из Овального кабинета, уже были рассекречены. Его юристы на предварительных слушаниях решили не озвучивать эту версию, видимо, вспомнив о последствиях за лжесвидетельство в суде.

Трамп — не единственный обвиняемый по этому делу. Обвинения предъявили также его слуге Уолту Науте, а позже — Карлосу де Оливейре, управляющему недвижимостью в резиденции политика.

Прокурор считает, что Наута переносил коробки с секретными документами в Мар-а-Лаго, чтобы скрыть их от федеральных следователей, а де Оливейра обвиняется в попытке удалить записи с камер видеонаблюдения. Также, по мнению прокуратуры, он дал ложные показания ФБР.

Никто из обвиняемых не признает свою вину.

Фото: DOJ

Когда сам Трамп комментировал это уголовное дело, он сразу озвучил количество лет, которые грозят ему в случае проигрыша в суде: "Обвинения в адрес бывшего президента США по Закону о шпионаже, […] угрозы мне 400 годами тюрьмы за хранение моих собственных президентских записей, что делал почти каждый президент, являются одним из самых вопиющих и злостных дел, когда-либо представленных в американском суде. Закон о шпионаже применялся для наказания предателей и шпионов и не имеет никакого отношения к бывшему президенту, законно хранившему свои документы".

Суд по этому делу пройдет во Флориде, что может сыграть на руку команде Трампа: источники нескольких американских СМИ сообщают, что дело рассмотрит судья Эйлин Кэннон, которую на эту позицию назначил сам Трамп.

Оппоненты Трампа с подозрением относились к ней, но несколько смягчились, когда Кэннон вынесла решение о дате суда: прокуроры настаивали на начале судебного процесса в декабре 2023-го, а команда Трампа просила отложить слушание на время после выборов. В итоге Эйлин Кэннон выбрала датой начала суда 20 мая.

Дело третье. О попытке фальсификации выборов в Джорджии



Уголовное дело "штат Джорджия против Дональда Трампа и других" снова возвращает нас к выборам 2020 года. В тот день экзит-полы демонстрировали, что Трамп лидирует в Джорджии, и команда президента была уверена в своей победе в этом штате. Они не учли, насколько у его сторонников и противников различались предпочтения в способе голосования. Из-за пандемии многие избиратели Байдена решили отправить бюллетени по почте. Среди последователей Трампа было много тех, кто вообще не верил в действенность мер самоизоляции, а сам тогдашний президент, зная предпочтения демократов, до выборов старался дискредитировать почтовое голосование.

По мере подсчета бюллетеней, пришедших по почте, преимущество Трампа стало таять. Заметив динамику, он немедленно начал говорить о фальсификации итогов выборов в Джорджии. В конечном итоге тогдашний президент проиграл в этом штате Байдену с разницей около 13 тысяч голосов.

Спустя несколько дней Трамп, как отмечает прокурор, позвонил спикеру палаты представителей Джорджии Дэвиду Ралстону и потребовал созвать специальную сессию законодательного собрания, чтобы отменить итоги выборов в Джорджии.

Трамп также обвиняется в оказании давления на госсекретаря штата Брэда Раффенспергера. Из аудиозаписи звонка, которая есть в этом уголовном деле, уже хорошо известна фраза, сказанная политиком: "Я хочу сделать вот что. Я просто хочу набрать, хм, 11 780 голосов, […] потому что мы выиграли штат".

Но оказание давления на чиновников — не единственное обвинение. Еще один важный пункт этого уголовного дела — фальшивые выборщики. Прокуратура считает, что команда Трампа придумала план по созданию альтернативного списка лояльных Трампу выборщиков, а Белый дом позднее пытался уговорить вице-президента Пенса принять его.

Это в самом деле уникальное уголовное дело, потому что Трампа и других обвиняемых будут судить за организованную преступную деятельность в США, которая преследуется по закону о преступных организациях (RICO Act) — в свое время по этому закону судили главарей мафии.

RICO позволяет стороне обвинения проследить связи между действиями подчиненных, нарушивших закон, и действиями тех, кто отдавал им приказы. Правда, чтобы доказать вину Трампа, прокурорам придется найти подтверждения того, что экс-президент руководил процессом, а не просто пассивно полагался на советы своих юристов.

Первое в истории официальное тюремное фото президента США (Фото: Fulton County Sheriff's Office)

Это дело логично связано с расследованием дела 6 января, где также будут рассматриваться заявления Трампа о фальсификации выборов. Исход дела 6 января может повлиять и на ход суда в Джорджии.

Окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис уверена, что Трамп действительно руководил заговором. "В обвинительном заключении утверждается, что вместо того, чтобы соблюдать установленный законом штата Джорджия порядок оспаривания результатов голосования, обвиняемые участвовали в преступном сговоре с целью отмены результатов президентских выборов в штате Джорджия", — сказала Уиллис.

Помимо Трампа, обвинения предъявлены еще 18 людям, среди которых — Марк Медоуз, бывший глава аппарата Белого дома; Рудольф Джулиани, личный адвокат Трампа; Джеффри Кларк, сотрудник Минюста, и Джон Истман, юрист Трампа.

Дата начала суда по этому делу пока не назначена. Процессы, связанные с RICO, как правило, длятся долго.

Дело в Джорджии возбуждено не в федеральной юрисдикции, а в юрисдикции штата, так что, даже если он снова станет президентом, Трамп не сможет его прекратить теми способами, которые будут описаны в конце статьи.

Дело четвертое. Манхэттенское



Больше года назад Трампу предъявили обвинение в связи со скандалом о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. По сути, считает прокуратура, политик купил молчание женщины в разгар президентской кампании.

Речь идет о предполагаемом романе женатого Трампа с актрисой фильмов для взрослых. В то время Трамп был далек от политики — его устраивала роль состоятельного бизнесмена.

Дэниэлс рассказывала, что познакомилась с Трампом на благотворительном турнире по гольфу на курорте у озера Тахо. Актриса утверждала, что предприниматель пригласил ее на ужин, после чего они уединились в его номере.

Фото: Getty Images

Сам Трамп утверждает, что никогда не имел интимных отношений с Дэниэлс, а актриса уверяет, что получала угрозы — ее якобы предупреждали, чтобы она "оставила Трампа в покое", не давала никаких интервью и никому не рассказывала о том, что произошло. Особенно — в разгар президентской кампании, когда подобные слухи могли бы навредить кандидату.

Поэтому, считает обвинение, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн еще в 2016 году заплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы заставить ее молчать. Сам факт выплаты нарушением закона не является. Однако, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за юридические услуги.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что это можно расценивать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов.

Это самое "легкое" из всех дел, фигурантом которых является Трамп. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы, хотя практика рассмотрения таких дел в США показывает, что за первое подобное преступление вообще редко приговаривают к реальному сроку.

Как эти обвинения повлияют на шансы Трампа вернуться в Белый дом?



Если бы Дональда Трампа признали виновным во всех преступлениях, в которых его обвиняют, и приговорили к максимальному сроку, он мог бы получить более 700 лет тюрьмы.

Самый важный вопрос сейчас — успеют ли суды рассмотреть хотя бы часть уголовных дел до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

Защита Трампа, пытаясь затянуть начало процессов, инициировала судебное разбирательство об иммунитете. Они пытаются убедить всех и в первую очередь — судей в том, что бывший президент обладает "абсолютным иммунитетом" и не может преследоваться за действия, совершенные в тот период, когда Трамп был в Белом доме.

Эксперты не верят, что Трампу удастся доказать, что у него есть тот самый абсолютный иммунитет, но экс-президенту это необязательно нужно: главное для него — затянуть начало разбирательств по уголовным делам, чтобы он смог принять участие в выборах и, возможно, выиграть их.

До тех пор пока вопрос об иммунитете не будет рассмотрен судами всех уровней, все федеральные процессы против него фактически заморожены. На данный момент ожидается решение апелляционного суда в Вашингтоне. Его можно будет оспорить в Верховном суде, правда, тот может отказаться принимать апелляцию и тем самым оставить в силе решение нижестоящего суда.

Уголовное преследование — не повод не допустить кандидата до выборов в США. Даже с наличием судимости можно выдвигаться в президенты, правда, проводить избирательную кампанию, находясь за решеткой, будет затруднительно.

Если Трамп все же станет президентом, он теоретически сможет прекратить дела, возбужденные федеральными прокурорами. Это будет довольно радикальным разрывом с традицией последних десятилетий, но ему не привыкать.

Фото: Reuters

С 1970-х годов считается, что Министерство юстиции действует независимо от остальной администрации — это институциональный ответ на президентство Ричарда Никсона, который уволил прокурора, расследовавшего Уотергейт. Тот же Трамп во время своего президентства ничего с этой традицией сделать не смог. Однако такая норма нигде не кодифицирована, кроме ведомственных инструкций, которые можно отменить росчерком пера, и сейчас в окружении Трампа достаточно людей, которые открыто предлагают так и поступить.

Так, трампистский "Центр за обновление Америки" еще в мае опубликовал программный документ, озаглавленный прямо так: "Министерство юстиции США не независимо". Написал этот текст упоминавшийся в разделе о деле в Джорджии Джеффри Кларк, которого Трамп в последние дни своей администрации едва не назначил исполняющим обязанности генерального прокурора. Кларк следует популярной среди консервативных юристов теории об "унитарной" исполнительной власти, в которой абсолютно все федеральные служащие обязаны безоговорочно подчиняться президенту.

Предвыборный штаб Трампа не дезавуировал эту публикацию, выражал признательность за нее, но лишь отметил, что официальный статус имеют только заявления, исходящие от самого штаба.

Безотносительно взглядов Кларка, сторонники Трампа готовят обширные списки кандидатов на самые разные ответственные посты, и ключевым критерием для них является лояльность, а еще точнее — готовность исполнять любые указания президента. Если все эти планы удастся реализовать, то Трамп сможет просто приказать назначенным им федеральным прокурорам прекратить все дела, по которым на тот момент не будет вынесен приговор.

А если какие-то приговоры федеральных судов успеют вступить в законную силу, то Трамп может попробовать помиловать сам себя. Это еще одна неизведанная область американского конституционного права: никто из американских президентов прежде не использовал это полномочие таким образом и ни один суд не рассматривал вопрос о том, насколько это законно.

Но сначала Трампу предстоит добиться официального выдвижения на пост президента. Четырнадцатая поправка к Конституции США может стать преградой для этого, считают некоторые (впрочем, далеко не все) юристы. Эта поправка была принята после Гражданской войны и направлена в первую очередь на исключение из политического процесса лидеров южных штатов; она запрещает занимать государственные должности тем, кто принимал участие в мятеже против Соединенных Штатов.

Уже несколько штатов на основании этой поправки запретили Трампу участвовать в праймериз из-за его роли в деле 6 января. Но Верховный суд США должен рассмотреть апелляцию Трампа на одно такое решение, запрещающее ему участвовать в республиканских праймериз в штате Колорадо. Дело рассмотрят в феврале, а его решение будет действительно по всей стране.

Миллионы избирателей в США — убежденные сторонники Дональда Трампа. Они уверены, что экс-президент — просто жертва политической "охоты на ведьм". По данным Reuters и Ipsos, половина республиканцев готовы проголосовать за Трампа даже в том случае, если он будет осужден.

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