Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских праймериз в одном из ключевых штатов — Нью-Гэмпшир, набирая более 54% голосов.

Таким образом, Трамп получает не менее 11 голосов республиканских делегатов, а его единственная соперница Никки Хейли — не менее шести. Всего у республиканцев 22 делегата в Нью-Гэмпшире.

Для выдвижения в качестве кандидата от Республиканской партии необходимо заручиться голосами 1 215 делегатов. Имя кандидата будет объявлено на съезде партии в июле.

Никки Хейли в ходе выступления перед сторонниками поздравила Дональда Трампа с победой, сказав: "Он заслужил ее, и я хочу это признать".

При этом она заявила о намерении продолжать борьбу.

"Нью-Гэмпшир — первый, но не последний. Эта гонка еще далека от завершения. Впереди десятки штатов".

Хейли с улыбкой отметила, что следующий этап пройдет в ее родном штате Южная Каролина, где она два срока занимала пост губернатора.

"Этой стране конец"

Дональд Трамп разместил несколько постов в своей соцсети Truth Social, в которых назвал Никки Хейли "оторванной от реальности" и заявил о своей победе.

"Хейли сказала, что должна победить в Нью-Гэмпшире. ОНА НЕ ПОБЕДИЛА!!!" — написал он.

После этого Трамп выступил перед сторонниками в городе Нашуа и заявил, что у Никки Хейли "была очень плохая ночь", но она "все еще слоняется вокруг и делает победные круги, несмотря на проигрыш".

"Она притворилась, что выиграла Айову, — сказал он. — Я оглянулся и спросил: разве она не заняла третье место?"

Трамп также обрушился на действующего президента Джо Байдена, заявив, что тот якобы не может составить два предложения или самостоятельно сойти со сцены.

"Если мы не победим, этой стране конец", — заявил он.

Представители кампании Байдена, комментируя итоги праймериз, заявили, что "движение MAGA* завершило захват Республиканской партии".

"Трамп предлагает американцам ту же самую экстремальную повестку дня, которая стоила республиканцам выборов за выборами: обещает подорвать американскую демократию, вознаградить богатых за счет среднего класса и запретить аборты по всей стране", — говорится в заявлении.

Сам Байден сказал, что на выборах в ноябре на кону будут стоять демократия и американские свободы.

"Теперь ясно, что Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев. И я хочу сказать стране, что ставки не могут быть выше. Наша демократия. Наши личные свободы — от права выбора до права голоса", — говорится в заявлении президента.

Трамп наносит решающий удар в Нью-Гэмпшире

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке:

Победа Дональда Трампа в Нью-Гэмпшире означает, что гонка за президентскую номинацию в Республиканской партии близка к завершению — даже если его единственный оставшийся соперник Никки Хейли пока не готова уступить.

Окончательный перевес в голосах мы узнаем только сегодня вечером. Но даже если Хейли финиширует с большим отрывом от Трампа, этого будет недостаточно, чтобы изменить направление гонки.

Бывший президент уже победил в Айове с большим отрывом, и ближайшие штаты в календаре республиканских праймериз склоняются в его сторону сильнее, чем Нью-Гэмпшир. Это говорит о том, что марш Трампа к номинации скоро превратится в бег.

Нравится это американским избирателям или нет (а опросы показывают, что в основном нет), но США только что сделали еще один большой шаг к матчу-реваншу между Трампом и Байденом в ноябре.

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