Комитет по международным отношениям Сената США в среду, 24 января, поддержал проект закона "О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев" (REPO), предполагающий, кроме прочего, конфискацию российских активов, замороженных в США, и передачу их Украине для восстановления страны. На голосовании 20 депутатов высказались "за" и 1 — "против".

Как отмечается на сайте профильного комитета Сената, окончательный текст документа включал ряд двухпартийных поправок и улучшений к законопроекту, "в том числе гарантии президента, что США координируют с G7 многосторонние действия в отношении конфискации активов, ускоренные процедуры судебного рассмотрения и продление действия "Закона Эли Визеля о предотвращении геноцида и зверств" и полномочий Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте", срок действия которых должен был истечь в 2024 году.

Принятый в США в 2018 году "Закон Эли Визеля о предотвращении геноцида и зверств" содержит положение о том, что правительство США вырабатывает стратегию, направленную на предупреждение этих преступлений и принятие соответствующих мер.

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США был специально создан для борьбы с иностранной дезинформацией и пропагандой. Как указано на сайте Госдепа, в его задачи входит разоблачение и противодействие угрозам со стороны враждебных субъектов, использующих эти методы", а "Россия в этой области продолжает представлять одну из основных угроз".

Последствия закона о конфискации активов РФ для США

"Нет никаких сомнений в том, что на России лежит моральная и юридическая ответственность за то, чтобы оплатить восстановление Украины, учитывая разрушения, к которым привело ее незаконное вторжение в Украину в 2022 году и продолжающаяся война, — заявил председатель комитета Сената по международным отношениям Бен Кардин. — Тем не менее Закон REPO будет иметь невероятно важные последствия, возможно, бо́льшие, чем все, за что мы голосуем в этом комитете, кроме разрешений на применение военной силы. Конфискация активов Центрального банка иностранного государства, с которым мы не находимся в состоянии войны, станет первым случаем для Соединенных Штатов. Учитывая это, мы должны убедиться, что продукт, который мы выносим из этого комитета, и прецедент, который мы создаем, отражает наши интересы и наши ценности".

Кардин уточнил, что, по имеющимся данным, в США заморожено российских активов на сумму в 5 млрд долларов. По всему миру этих активов — около 300 млрд долларов. "Принятие закона REPO, как мы надеемся, подтолкнет другие страны, включая наших европейских партнеров и союзников, которые владеют подавляющей частью иммобилизованных российских суверенных активов, к изъятию и перепрофилированию этих активов в пользу Украины", — добавил он.

Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законного способа изъятия активов РФ не существует. После этого в ЕС сосредоточились на изучении вариантов реинвестирования замороженных средств, чтобы передать полученную таким образом прибыль на восстановление Украины.

Дальнейшая поддержка Украины со стороны США

По словам Кардина, закон REPO не является альтернативой или заменой законопроекта о дополнительной помощи, который президент Байден подал несколько месяцев назад и который "обеспечит 60 млрд долларов срочно необходимого финансирования для Украины, включая ее неотложные потребности в продолжении обороны от России, а также критически важное финансирование для Израиля и Тайваня". "Дополнительный законопроект остается самым срочным приоритетом Конгресса в области международных отношений — мы абсолютно обязаны принять его, поскольку последствия его непринятия будут катастрофическими", — подчеркнул Кардин.

"Принятие комитетом моего закона REPO, случившееся сегодня, было необходимо давно, — заявил автор законопроекта, член комитета Сената по международным отношениям, республиканец Джим Риш. — На протяжении почти двух лет Россия совершала невыразимые преступления в ходе своего незаконного, неспровоцированного вторжения в Украину. Россия должна заплатить за восстановление Украины, и лидерство США необходимо для стимулирования этих действий".

Ранее Москва заявляла, что в ответ на заморозку или конфискацию российских активов за рубежом она может предпринять аналогичные шаги в отношении активов "недружественных стран" в РФ. Сумма таких активов оценивается в 288 млрд долларов.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram